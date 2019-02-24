В Казахстане объем розничной торговли за январь - ноябрь вырос на 6,4%

Астана. 17 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане объем розничной торговли за январь - ноябрь 2018 года составил 8845,3 млрд тенге или 106,4% к уровню соответствующего периода 2017 года (в сопоставимых ценах), передает Kazakhstan Today.





Розничная реализация товаров торгующими предприятиями увеличилась на 10,8%, индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующими на рынках, увеличилась на 0,9% по сравнению с январем - ноябрем 2017 года, сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.





На 1 декабря 2018 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 499,1 млрд тенге, в днях торговли - 58 дней.





Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 32,3%, непродовольственных товаров - 67,7%. Объем реализации продовольственных товаров уменьшился по сравнению с январем - ноябрем 2017 года на 5,5%, непродовольственных товаров увеличился - на 13,4%.





Кроме того, объем оптовой торговли за январь - ноябрь 2018 года составил 19 732,8 млрд тенге, или на 8,3%, больше уровня соответствующего периода 2017 года. В структуре оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения (76,6%).





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