В Казахстане осуществляют трудовую деятельность более 15,4 тысячи иностранных граждан

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 1 октября 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 15 434 иностранных гражданина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 586 разрешений для руководителей и их заместителей (первая категория), 3076 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 7910 и 891 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1380 человек, а в рамках корпоративного перевода - 1591 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1751 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 399 тысяч граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников", - уточнили в ведомстве.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах строительства - 6137 человек (40%); горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 1515 человек (10%); сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1211 человек (8%); профессиональной, научной и технической деятельности - 1143 человека (8%); обрабатывающей промышленности - 1071 человек (7%).

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай - 3539 человек, Индия - 1801 человек, Турция - 1707 человек, Узбекистан - 1487 человек, Великобритания - 1125 человек.

Напомним, в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В январе текущего года МТСЗН сократило квоту на привлечение ИРС с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц - на 7255 единиц (25%).



