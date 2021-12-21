В Казахстане в 2022 году планируют объединить функции кассовых аппаратов с POS-терминалами

НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - В рамках рабочего визита министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Кыргызстан компании Казахстана и Кыргызстана договорились о поставке на рынок РК ранних овощей (морковь, капуста) из КР на сумму $1 млн, сообщили в Минторговли РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме того, был заключен экспортный контракт на поставку в Кыргызстан пищевой продукции (лапша быстрого приготовления).

Было также подписано лицензионное соглашение на принятие, применение, перевод и распространение национальных стандартов между РГП "КазСтандарт" МТИ РК и Центр по стандартизации и метрологии Министерстве экономики и финансов КР.

На встрече с председателем кабинета министров - руководителем Администрации президента КР Акылбеком Жапаровым обсужден ход мероприятий по созданию приграничного индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК) на базе пункта пропуска "Карасу". Было отмечено, что на базе ИТЛК будут создаваться совместные предприятия легкой промышленности (в том числе, текстиля), деревообработки, строительных материалов и т.д.

Стороны также обсудили процесс формирования внутренней товаропроводящей сети и проекта по созданию ОРЦ в Кыргызстане и их дальнейшей интеграции в Евразийскую товаропроводящую систему (совместный план мероприятий по созданию и функционированию ОРЦ на территории Кыргызской Республики был подписан ранее).

Создание системы хранения и логистики, по нашим оценкам, позволит нарастить экспорт плодоовощной продукции из Кыргызстана в 2 раза с $90 млн до $175 млн. Кроме того, это позволит снизить потери плодоовощной продукции с 40 до 10%", - отметил Бахыт Султанов.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-октябрь 2021 года составил $795,1 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($703,7 млн).

Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-октябрь 2021 года вырос на 10,6% и составил $519,9 млн.

Основными товарами экспорта из Казахстана в Кыргызстан являются: природный газ, табачные изделия, воды (включая минеральные и газированные), уголь каменный, золото, а также легковые автомобили, нефтепродукты и предметы гигиены для женщин и детей.

Потенциал наращивания казахстанского экспорта в Кыргызстан оценивается в более $230 млн (190 позиций), в таких отраслях, как машиностроение, металлургия, пищевая отрасль, строительные материалы, химическая продукция.

Импорт в Казахстан из Кыргызстана за январь - октябрь 2021 года вырос на 17,7% и составил $275,1 млн.

Основными товарами импорта в Казахстан из Кыргызстана являются: руды и концентраты драгоценных металлов, стекло полированное, мучные кондитерские изделия, пластмассовая тара, керамическая плитка, молоко и сливки сгущенные и сухие.



