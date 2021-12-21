В Казахстане в 2022 году планируют объединить функции кассовых аппаратов с POS-терминалами

В ходе правительственного часа сегодня глава Минфина Ерулан Жамаубаев отметил, что сейчас мелкие предприниматели имеют несколько кассовых аппаратов, и это значительно усложняет для них отчетность и увеличивает время обслуживания покупателей в магазине.
Вопрос действительно очень актуальный. Сейчас мелкие предприниматели, магазинчики, они все имеют несколько аппаратов, пост-терминалы, контрольной-кассовые машины, тем более это нужно будет вести в онлайн-режиме. Мы с вами полностью согласны, мы работаем с банками второго уровня, все желающие банки как раз таки сейчас, целый спектр банков уже готовы сотрудничать, в том числе Kaspi Bank, Halyk Bank, Alpha Bank. Мы будем в пилотном режиме тестировать совместимость пост-терминалов с контрольно-кассовыми машинами, чтобы чеки признавались при расчете с пост-терминалов", - цитирует министра финансов РК Ерулана Жамаубаева МИА "Казинформ".
Как сообщает агентство Sputnik Казахстан, эту работу министерство начнет уже в начале 2022 года. Глава ведомства также отметил, что уже по итогам пилотных проектов нужно будет внести изменения в законодательство. Эту работу Минфин планирует провести к концу следующего года.
В Минфине заверили, что сокращение кассовых аппаратов для предпринимателей ускорит обслуживание покупателей, а для бизнесменов сократит излишние платы для операторов фискальных данных, кроме того у предпринимателя будет один аппарат вместо 3-4, которые сейчас используются для торговли.
Как сообщалось ранее, Национальный банк РК рассказал о результатах первой стадии пилотного проекта по внедрению цифрового тенге.
Также напомним, что глава Международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов призвал поощрять мобильные переводы. В свою очередь, Каспи банк проинформировал казахстанцев о мобильных переводах, которых коснулись поправки в налоговом законодательстве страны.