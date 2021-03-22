В Казахстане планируют разработать единые рекомендации для провайдеров электронной торговли

НУР-СУЛТАН. 21 МАРТА - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о работе по разработке высоких стандартов для электронных торговых площадок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Султанов подчеркнул, что высокие стандарты работы онлайн-платформ - это "ключ к действенным механизмам защиты прав потребителей и роста доверия к электронной коммерции в целом".

Министерство предложило разработать руководства и рекомендации для провайдеров услуг фирм электронной торговли касательно защиты прав потребителей, а также разработать единые типовые договоры в сфере электронной коммерции. Также для роста доверия к покупкам в интернете может быть использован опыт России и Беларуси, где существует реестр компаний в электронной коммерции. В нем прописаны юридические данные, реквизиты компаний, которые потребитель может использовать в случае необходимости", - заявил глава ведомства.

По его словам, это обеспечивает прозрачность деятельности субъекта бизнеса и позволяет не только отстаивать права потребителей, но и доверять электронному бизнесу. С января 2019 года Казахстан в составе более 80 стран-членов ВТО принимает участие в плюрилатеральных переговорах по новому Соглашению ВТО по электронной торговле.

Группа стран-членов ВТО приступила к обсуждению отдельных частей "Сводного текста" будущего плюрилатерального Соглашения ВТО по электронной торговле. Одним из ключевых положений проекта Соглашения является раздел С "Доверие и электронная торговля", в котором формируются положения по обеспечению защиты прав потребителей и защите персональных данных в сфере электронной торговли", - отметил министр.

Он дополнительно сообщил, что положения по вопросам защиты прав потребителей обсуждаются в рамках отраслевой Малой переговорной группы, в которой страны-члены ВТО-разработчики (пропоненты) формируют положения подраздела С.1., регулирующего вопросы защиты прав потребителей в электронной торговле.

Фасилитатором (координатором) данной малой переговорной группы является Новая Зеландия. В целях укрепления защиты прав потребителей в трансграничной электронной торговле, предлагается установить международное сотрудничество компетентных ведомств в сфере защиты прав потребителей при проведении расследований для выявления нарушений связанных с электронной торговлей. На сегодня работа по укреплению защиты прав потребителей в электронной торговле будет также продолжена в рамках вышеуказанного Соглашения ВТО по электронной торговле. Вопрос по усилению защиты прав и интересов населения в сфере электронной торговли находится на особом контроле министерства", - резюмировал Султанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства