В Казахстане планируют ужесточить правила в сфере долевого строительства

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Правила в сфере долевого строительства могут быть ужесточены в Казахстане. Об этом в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя правления холдинга "Байтерек" Ануар Омарходжаев.

По его словам, для застройщиков, которые самостоятельно строят жильё, в том числе за счёт средств населения, холдинг "Байтерек" продолжит предоставлять гарантии и субсидии. В прошлом году через данные инструменты поддержано проектов на 145 млрд тенге. Это позволило защитить вклады населения на приобретение 9 тыс. квартир на коммерческом рынке, а также снизить стоимость кредитов для стройкомпаний в среднем на 50%.

Но при этом, по словам спикера, остаются недобросовестные застройщики, нарушающие нормы законодательства.

За прошедшие 2 года было выявлено 123 таких компаний. Финансово неустойчивые компании открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жильё. Доведя строительство объектов до уровня "каркаса", такие компании обращаются за официальным разрешением в местные исполнительные органы. В данных случаях никто финансово не гарантирует завершение строительства жилья. Поэтому предлагается сохранить только два действующих способа: механизм гарантирования и проектное финансирование через банки второго уровня", - проинформировал Омарходжаев.

По его мнению, необходимо внедрить и рейтинг строительных компаний, учитывающий финансовое состояние, опыт работы и деловую репутацию застройщиков.

Для компаний, получивших высокий рейтинг, сохраняется действующий механизм гарантирования. Для компаний с низким рейтингом, Единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам и обеспечит сохранность средств на специальном эскроу-счёте. В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов", - отметил спикер.

Также предлагается ужесточить ответственность застройщиков за незаконное привлечение долевых вкладов и/или нецелевое использование средств.

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