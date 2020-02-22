В Казахстане подорожали сигареты

Алматы. 21 февраля. Kazakhstan Today - Цены на сигареты по итогам января подскочили на 10% за год, передает Kazakhstan Today.

В январе 2020 года производство сигарет и прочей табачной продукции увеличилось на 26,5% за год и составило 521,2 млн штук. При этом в соответствующем периоде 2019 года производство показывало спад на 33,5%, до 412 млн штук, сообщает Energyprom

В целом за январь - декабрь 2019 года производство сигарет составило 17,4 млрд штук - на 4,1% меньше, чем по итогам 2018 года (18,1 млрд штук).

Крупные производители табачной продукции в Казахстане - JTI Kazakhstan и Филип Моррис Казахстан. Обе компании осуществляют деятельность в Алматинской области и входят в ТОП-15 крупных налогоплательщиков страны. Так, по данным КГД РК, за 2019 год сумма выплаченных компанией JTI Kazakhstan налогов в бюджет составила 101,9 млрд тенге (в 2018 году - 83,2 млрд тенге), а сумма налогов Филип Моррис Казахстан - 95,2 млрд тенге (в 2018 году - 76,2 млрд тенге).

В январе текущего года наблюдается рост цен на сигареты. Средняя цена одной пачки сигарет увеличилась на 10,4% за год и составила 452,5 тенге. Напомним, с 1 января 2020 года ставки акцизов на сигареты повышены на 13,8%, до 9900 тенге за 1000 штук (в 2019 году - 8700 тенге за 1000 штук), что является одной из главных причин роста цен на сигареты.

Дороже всего пачка сигарет обходится жителям Актобе: 485 тенге. Раскошелиться больше всех придется также жителям Нур-Султана (478 тенге за пачку), Костаная (476 тенге), Актау (471 тенге) и Кокшетау (468 тенге). В целом в 8 из 18 крупных городов страны цены на сигареты выше среднего значения.

Дешевле всего пачка сигарет обходится жителям Талдыкоргана (423 тенге), Атырау (433 тенге) и Петропавловска (439 тенге).

Стоит отметить: табачная эпидемия является одной из самых значительных угроз для здоровья населения, когда-либо возникавших в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от неё гибнет более 8 млн человек. Более 7 млн случаев смерти происходит среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 млн - среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторичного табачного дыма.

Из 1,1 млрд курильщиков в мире 80% живут в странах с низким и средним уровнем дохода, для которых характерно наиболее тяжёлое бремя болезни, обусловленное употреблением табака. Употребление табака усугубляет бедность, поскольку домохозяйства расходуют на табак часть своих средств, которые могли бы быть использованы для удовлетворения базовых потребностей, таких как потребность в питании и жилье. Эти расходы сложно поддаются снижению, поскольку табак вызывает крайне сильную зависимость.

В Казахстане доля расходов населения на табачные изделия значительно выросла за последние пять лет: если в 2014 году показатель составлял 0,9% от общей суммы расходов населения, то в 2019 году - уже 1,5%. Сумма расходов казахстанцев на табачные изделия за последние пять лет растёт в среднем на 19,8%. То есть рост цен в секторе скорее повышает расходы, чем снижает уровень продаж.

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