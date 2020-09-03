В Казахстане подорожало мясо

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - По итогам января - июля текущего года мясо и мясопродукты в РК подорожали к аналогичному периоду годом ранее сразу на 13,8%, непосредственно мясо и птица - на 15,3%, передает Kazakhstan Today.

При этом в целом продовольственные товары выросли в цене за тот же период на 10,1%, а общий уровень инфляции составил всего 6,5%. По сути, по карманам казахстанцев в кризис и период пандемии значительнее всего бьёт рост цен на продовольствие - и не в последнюю очередь конкретно на мясо, сообщает Energyprom.kz

Самый тяжёлый удар по кошелькам жителей страны наносят наиболее популярные у казахстанцев говядина (плюс значительные 17,9% за год) и баранина (сразу плюс 18%). Только за месяц, непосредственно в июле текущего года, говядина подорожала к июню ещё на 0,2%, баранина - сразу на 1%.

Стоит заметить, что ситуация представляет собой проблему не только текущего года. В 2019 году уровень инфляции составлял всего 5,3%, в то время как мясо и птица подорожали сразу на 11,9% за год.

Затянувшуюся проблему с дорожающим мясом рассчитывают решить в том числе с помощью Всемирного банка, который ещё в прошлом году объявил о намерении выдать РК заём в размере $500 млн, который будет направлен на реализацию Проекта устойчивого развития животноводства на 2021–2025 годы.

Минсельхоз попробовал разъяснить, на что будет направлен столь крупный заём.

Результатами проекта должны стать:

• кредитование 20 тыс. фермеров;

• обучение 100 тыс. фермеров;

• финансовая поддержка фермеров в развитии инфраструктуры отгонного животноводства с применением альтернативных источников энергоснабжения;

• создание системы прослеживаемости животноводческой продукции в соответствии с требованиями стран-импортёров говядины;

• привлечение частных практикующих ветеринарных врачей к оказанию услуг мелким и средним хозяйствам, а также к проведению ветеринарных мероприятий.

По данным экспертов, в 2019 году были запланированы экспортные объёмы говядины в размере $55 млн, баранины - $20. Однако в итоге за 2019 год экспорт мяса КРС в целом (как свежего, так и замороженного) составил всего $22,3 млн - в 2,5 раза меньше плана. Экспорт баранины и козлятины составил $12,3 млн, что также значительно ниже плана (почти на 40%).

Относительно текущего года: даже в I квартале, до повсеместного закрытия границ и мировых карантинных мер, связанных с пандемией, объёмы экспорта мяса КРС показывали рост (в денежном выражении - на 34,4% к аналогичному периоду годом ранее), а вот баранина и козлятина ушли в минус сразу на 62,4% за год.

Таким образом, ситуация с экспортом этих наиболее популярных для РК видов мяса пока явно непростая и требует пристального внимания профильных ведомств. На внутреннем же рынке остаётся нерешённым острый ценовой вопрос, что особенно актуально в условиях снижения доходов казахстанцев. Поможет ли в сложной ситуации, складывающейся на протяжении многих лет, крупный валютный заём от международного фининститута, пока непонятно", - отмечают аналитики.

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