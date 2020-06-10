В Казахстане постепенно восстанавливается деловая активность бизнеса - Нацбанк

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зафиксировано оживление в экономике - индекс деловой активности в экономике в мае вырос до 44. В апреле данный показатель составлял - 37,2, сообщает Нацбанк со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди 447 предприятий страны, передает Kazakhstan Today.



"Данные компании представляют реальный сектор экономики - промышленность, строительство и услуги. В текущее время на фоне карантинных ограничений динамика индекса в разрезе отраслей остается негативной. По сравнению с другими отраслями, наиболее заметно улучшение ситуации в сфере услуг, где индекс вырос до 42,8, или на 8,1 процентных пункта. Это обусловлено укреплением всех компонентов индекса. Индекс деловой активности в строительстве составил 42,1, в промышленности - 46,9", - сообщает пресс-служба Нацбанка.



Отмечается, что по индексу в промышленности Казахстан (46,9) отстает от Китая (50,7), ЮАР (50,2) и Саудовской Аравии (48,1), но опережает Австралию (41,6), Южную Корею (41,3), Великобританию (40,7), Францию (40,6), США (39,8), Россию (36,2) и др. Индекс бизнес-климата по экономике Казахстана повысился в мае до (-)13,7, в апреле данный показатель снизился до (-)31,6.



"Условия ведения бизнеса несколько улучшились и стали менее затруднительными для предприятий реального сектора, тем не менее негативная динамика сохраняется", - говорится в сообщении.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства