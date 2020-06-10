Система Orphus

В Казахстане постепенно восстанавливается деловая активность бизнеса - Нацбанк

09.06.2020, 17:20 8506

Алматы. 9 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане зафиксировано оживление в экономике - индекс деловой активности в экономике в мае вырос до 44. В апреле данный показатель составлял - 37,2, сообщает Нацбанк со ссылкой на результаты опроса, проведенного среди 447 предприятий страны, передает Kazakhstan Today.

"Данные компании представляют реальный сектор экономики - промышленность, строительство и услуги. В текущее время на фоне карантинных ограничений динамика индекса в разрезе отраслей остается негативной. По сравнению с другими отраслями, наиболее заметно улучшение ситуации в сфере услуг, где индекс вырос до 42,8, или на 8,1 процентных пункта. Это обусловлено укреплением всех компонентов индекса. Индекс деловой активности в строительстве составил 42,1, в промышленности - 46,9", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Отмечается, что по индексу в промышленности Казахстан (46,9) отстает от Китая (50,7), ЮАР (50,2) и Саудовской Аравии (48,1), но опережает Австралию (41,6), Южную Корею (41,3), Великобританию (40,7), Францию (40,6), США (39,8), Россию (36,2) и др. Индекс бизнес-климата по экономике Казахстана повысился в мае до (-)13,7, в апреле данный показатель снизился до (-)31,6.

"Условия ведения бизнеса несколько улучшились и стали менее затруднительными для предприятий реального сектора, тем не менее негативная динамика сохраняется", - говорится в сообщении.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая