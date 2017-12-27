Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане повысили закупочные цены на зерно для стабилизации рынка, передает Kazakhstan Todat.

Первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов сегодня на заседании правительства сообщил, что цены на мировом рынке в среднесрочном периоде стабилизировались и проявляется тенденция к их повышению. В то же время, в ценах на внутреннем рынке РК с сентября наблюдается большой диспаритет, идет стремительное снижение цены и сокращение спроса.

Одной из причин этого стал рекордный урожай зерновых в России, создавший избыточный объем дешевого зерна в приграничных с Казахстаном регионах. Также вопросы обеспечения перевозок зерна требуют особого подхода, сообщает на сайте primeminister.kz

В этой связи для стабилизации рынка зерна предлагается ряд мер. Во-первых, через Продкорпорацию провести закуп продовольственной пшеницы в объеме до 2 млн тонн по цене 42 000 тенге за тонну, включая НДС. Во-вторых, усилить контроль за ввозом российского зерна и его легализацией без уплаты НДС. В-третьих, решить вопрос с вагонами на отгрузку зерна и обеспечить максимально безбарьерное оформление экспортной документации (сертификация и так далее), в том числе посредством интеграции информационной системы зерновых расписок и информационной системы НК КТЖ, указывается в сообщении.

"Данные меры позволят сбалансировать внутренний рынок зерна, обеспечить справедливую цену для казахстанских фермеров, улучшить финансовое положение сельхозтоваропроизводителей, обеспечить подготовку к проведению весенне-полевых работ 2018 года", - сказал Айтуганов.

В свою очередь премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев отметил, что вопрос рассматривался ежедневно в течение последней недели с представителями общественности, ассоциациями, всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Национальным банком РК. В результате было принято решение о повышении закупочных цен на зерно.

"Теперь остается провести закуп - это самая большая работа, должна быть проведена быстро и прозрачно", - подчеркнул Сагинтаев.

В этой связи акимам областей поручено создать специальные штабы по закупу с участием представителей общественности, региональных палат предпринимателей. Цель - довести деньги до адресатов.

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