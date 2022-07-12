В Казахстане повысились цены на жилье

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Казахстане за год (июнь 2022 года к июню 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 26,8%, продажи нового жилья - на 19,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Бюро национальной статистики, арендная плата за благоустроенное жилье в июне 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 21%.

Цена продажи нового жилья в среднем составила 423 705 тенге за 1 квадратный метр, перепродажи вторичного жилья - 465 515 тенге за 1 квадратный метр, арендной платы за благоустроенное жилье - 3567 тенге за 1 квадратный метр.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в Нур-Султане - на 27,9%. На вторичном рынке жилья лидер роста цен Кызылорда (46,7%), на рынке аренды жилья - Алматы (48,3%).

За месяц (июнь 2022 года к маю 2022 года) цены на продажу нового жилья выросли на 1,1%, перепродажи квартир - на 0,4%. Арендная плата за благоустроенное жилье в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 1,1%.