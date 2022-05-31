В Казахстане повысят пенсионный возраст военнослужащих

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НУР-СУЛТАН. 30 МАЯ - Начальник центра пенсионного обеспечения Министерства обороны полковник Кайыржан Бимолдин проинформировал о законодательных изменениях в пенсионном обеспечении военнослужащих, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отвечая на вопрос о повышении пенсионного возраста, начальник центра пенсионного обеспечения сказал, что это напрямую зависит от предельного возраста, установленного военнослужащим законом о воинской службе.

В этом году в закон о воинской службе внесены изменения и введена норма, предусматривающая увеличение срока службы до пяти лет, в связи с этим и пенсионный возраст будет увеличен до пяти лет", - цитирует главу центра "Казинформ" .

Он рассказал, что основное изменение, которое произошло в пенсионном законодательстве, - это переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Раньше все осуществлялось за счет накопительной системы, это ощутимая поддержка со стороны государства.

В прошлом году в рамках проводимой работы по использованию пенсионных накоплений военным пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50% независимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона накоплений, то полтора миллиона он имеет право использовать на направления, предусмотренные государством.

Концепцией пенсионного развития Республики Казахстан до 2030 года предусмотрено совершенствованию пенсионной системы, отметил Бимолдин.

В рамках концепции на сегодняшний день разрабатывается социальный кодекс.

Нами на сегодняшний день были поданы предложения по тем вопросам, которые поднимают наши пенсионеры, и они будут рассматриваться в рамках социального кодекса", - заключил спикер.