В Казахстане предусмотрели дополнительные меры поддержки бизнеса

На заседании, которое проходило под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, были также рассмотрены подходы по формированию нового экономического курса, сообщает primeminister.kz.
Дополнительные меры по поддержке бизнеса предусматривают 41 мероприятие и направлены на решение текущих вопросов предпринимательства, включая закупки, казсодержание, лизинг сельхозтехники, возможности по рефинансированию кредитов, продвижение товаров на экспорт и упрощение процедур.
В ходе совещания были рассмотрены основные направления по индустриализации экономики, привлечению инвестиций, наращиванию несырьевого экспорта, качественной цифровизации, развитию инфраструктуры, человеческого капитала и содействия продуктивной занятости.
Глава правительства поручил госорганам рассмотреть предложенные подходы и вынести на рассмотрение госкомиссии консолидированную позицию к проекту Стратегического плана.
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