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В Казахстане предусмотрели дополнительные меры поддержки бизнеса

18.06.2020, 19:44 8452
В Казахстане предусмотрели дополнительные меры поддержки бизнеса
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Сегодня в столице состоялось заседание Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при президенте РК. Особое внимание было уделено вопросам поддержки бизнеса, передает Kazakhstan Today. 
 
На заседании, которое проходило под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина, были также рассмотрены подходы по формированию нового экономического курса, сообщает primeminister.kz.
 
Дополнительные меры по поддержке бизнеса предусматривают 41 мероприятие и направлены на решение текущих вопросов предпринимательства, включая закупки, казсодержание, лизинг сельхозтехники, возможности по рефинансированию кредитов, продвижение товаров на экспорт и упрощение процедур. 
 
В ходе совещания были рассмотрены основные направления по индустриализации экономики, привлечению инвестиций, наращиванию несырьевого экспорта, качественной цифровизации, развитию инфраструктуры, человеческого капитала и содействия продуктивной занятости.
 
Глава правительства поручил госорганам рассмотреть предложенные подходы и вынести на рассмотрение госкомиссии консолидированную позицию к проекту Стратегического плана.
 

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