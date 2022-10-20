В Казахстане прекращена деятельность 31 коллекторского агентства

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках осуществления Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка регулирования и контроля за деятельностью коллекторских агентств с начала 2022 года из реестра коллекторских агентств было исключено 31 коллекторское агентство.

Как рассказали в АРРФР, основанием для закрытия 26 агентств послужило решение самих агентств о добровольном прекращении деятельности.

Пять агентств закрылись из-за неосуществления коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня включения в реестр коллекторских агентств.

С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству" - пояснили в ведомстве.