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В Казахстане прекращена деятельность 31 коллекторского агентства

19.10.2022, 10:46 15656
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках осуществления Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка регулирования и контроля за деятельностью коллекторских агентств с начала 2022 года из реестра коллекторских агентств было исключено 31 коллекторское агентство.
 
Как рассказали в АРРФР, основанием для закрытия 26 агентств послужило решение самих агентств о добровольном прекращении деятельности.
 
Пять агентств закрылись из-за неосуществления коллекторской деятельности в течение двенадцати последовательных календарных месяцев со дня включения в реестр коллекторских агентств.
 

С момента получения уведомления об исключении из реестра коллекторским агентствам запрещается заключение новых договоров о взыскании задолженности и (или) договоров, содержащих условия перехода права (требования) по договорам банковского займа и (или) договорам о предоставлении микрокредита к коллекторскому агентству" - пояснили в ведомстве.

 

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Российский завод "Пластик" планирует наращивать поставки продукции в Казахстан

19.10.2022, 19:59 6016
Российский завод "Пластик" планирует наращивать поставки продукции в Казахстан
Фото: Kazakhstan Today
Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оренбургское предприятие по изготовлению полипропиленовых труб ООО "Пластик" намерено нарастить поставки продукции в Казахстан.
 

Наши казахстанские партнеры сейчас в условиях "сильного" рубля в большинстве случаев выбирают турецкого и китайского производителей. Но я считаю, что это временно, вероятно, что сотрудничество возобновится", - сказал журналистам директор завода Андрей Кубиц.

 
По его словам, в настоящее время продукция поставляется в казахстанские города Актобе и Костанай.

 

Наш конкурент в Казахстане - Jakko. Они хорошие производители. Какое-то время до этого мы с ними работали", - отметил директор предприятия.

 
Также продукция завода поставляется в другие страны СНГ.
 
ООО "Пластик" представлено торговыми марками РБК и ANTIFAIR (фитинги и полипропиленовые трубы для пожаротушения).

 

Мы производим полную линейку труб и фитингов для водоснабжения, отопления и водоотведения. Также у нас есть наша научная разработка - бренд ANTIFAIR, мы делаем водозаполненные системы спринклерного пожаротушения. Полностью замкнутый цикл производства. Весь завод достаточно автоматизирован, но без ручной сборки пока не обойтись", - отметил директор.

 
Завод "Пластик" был основан в 1989 году, тогда все начиналось с маленького гаражного кооператива, где выпускались ПНД трубы. На сегодня завод входит в топ-5 производителей России уже на протяжении 8 лет.

 
Территория предприятия занимает 25 тысяч квадратных метров, где работают 400 человек.
 
Руководитель предприятия сообщил, что в этом году планируется реализовать проект собственной генерации электроэнергии.
 

У нашего завода очень большая степень автономности. У нас очень сильная служба главного технолога и главного механика, поэтому некоторые единицы оборудования мы сами модернизировали", - добавил он.


 
Напомним, посещение оренбургских предприятий входит в программу пресс-тура, организованного представительством Россотрудничества в Республике Казахстан. Ранее журналисты посетили Завод бурового оборудования.
 

Казахстанские журналисты посетили завод бурового оборудования в Оренбургской области

19.10.2022, 19:28 6661
Казахстанские журналисты посетили завод бурового оборудования в Оренбургской области
Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по Оренбургской области казахстанские журналисты посетили цех изготовления деталей бурового оборудования.
 
ОАО "Завод бурового оборудования" (ZBO) - это производственное предприятие европейского уровня с высокой степенью автоматизации. Компания специализируется на выпуске бурового инструмента и техники для геологоразведки и добычи твердых полезных ископаемых. На предприятии трудятся 250 сотрудников.
 
Бурильные трубы на заводе изготавливаются из специальной легированной стали, сертифицированы ГОСТ, EAC.
 
Завод бурового оборудования - единственное сертифицированное предприятие на постсоветском пространстве по производству таких компонентов, как мачта, вращатель и др. Завод располагает более 20 действующими патентами, 10 сертификатами, 15 декларациями.

 
Качество бурильных труб ZBO остается конкурентоспособным благодаря постоянному обновлению технологий и производственного оснащения, а также качественной работе сотрудников завода.
 

Иногда импортная техника не выдерживает, так у нас один человек может работать и контролировать четыре станка. Вот такие у нас крепкие ребята", - рассказал помощник генерального директора предприятия Владимир Нечеухин.


 
Существуют наземные, подземные и морские буровые установки. Однако на заводе нет специальных установок для добычи определенного вида полезного ископаемого, вся техника универсальная.
 

Буровые установки бурят на 1600 метров, на такой глубине можно различные горные породы раздобыть. Конкретно для золота, к примеру, буровой установки у нас нет. Помимо нашей S15, которая бурит вниз, есть еще блочные подземные установки, это шахтное бурение", - проинформировал инженер-технолог технологического бюро по подготовке производства буровых установок Артем Арестархов.


 
ZBO - единственный в России завод, оборудование которого может пробурить морское дно.
 

Такие сборки производятся за рубежом. Из-за ситуации в нашей стране, можно сказать, мы остались единственными, кто может такую качественную буровую установку сделать," - поделился технолог.

 
Особое внимание на предприятии уделяется специалистам завода.

 

Раньше была проблема передачи навыков и умений. На сегодня у нас четкая градация по возрасту. Теперь у нас не будет "разрыва" поколения. Ушедших на пенсию ветеранов мы не бросаем, постоянно их собираем и общаемся с ними. Нам важно, чтобы каждый работник был уверен - на пенсии завод будет его поддерживать", - отметил Владимир Нечеухин.

 
По словам организаторов экскурсии по объекту, Республика Казахстан выступает надежным партнером, с некоторыми предприятиями завод давно сотрудничает.
 
Напомним, в преддверии российско-казахстанского форума в Оренбург приехали журналисты из Казахстана. Пресс-тур организован представительством Россотрудничества в Республике Казахстан.
 

Запущены авиарейсы из Тараза в Екатеринбург

19.10.2022, 15:45 9786
Запущены авиарейсы из Тараза в Екатеринбург
Тараз. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская авиакомпания SCAT сегодня осуществила первый полет из международного аэропорта Кольцово в Тараз, сообщается на сайте аэропорта.

Воздушное судно Boeing 737 MAX8 авиаперевозчика вылетело из аэропорта Кольцово в 02.30 местного времени.
 

Выполнение рейсов Екатеринбург - Тараз запланировано два раза в неделю. Вылет из Кольцово в среду в 00.05, в субботу - в 03.00. Прилет - в 03.05 и 06.00 соответственно" - сообщается на сайте.

 

Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане

19.10.2022, 13:44 12181
Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса назвал факторы, которые повлияли на инфляцию в стране.
 

В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий - порядка 14%-15%", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
 

В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и, соответственно, к тенге - на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли", - сказал премьер.

 
Он отметил, что в настоящее время международные эксперты говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. В Казахстане реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции.
 

Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижении импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности", - уточнил Смаилов.

 
Глава правительства сообщил, что наибольший вклад (55%) в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары.
 

В текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении", - сказал премьер.

 
По его словам, в целом в несырьевом секторе на среднесрочный период запланирована реализация 734 проектов на 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов - это импортозамещение. В текущем году по итогам года будет реализовано 158 новых промышленных производства. В то же время реализуется программа "Экономика простых вещей", которая также направлена на снижение импортозависимости.
 

Оперативные меры - это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, внешнеторговое регулирование, контроль над торговой надценкой 15% на социально значимые продукты питания, которая установлена законом, а также форвардный закуп, формирование стабфондов, оборотные схемы и другие меры", - пояснил Смаилов.

 
Ожидается, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5%.
 

Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы их достичь. Кроме того, инфляционные ожидания нельзя допускать, чтобы со своей стороны это не оказывало негативное влияние на рост цен", - заключил премьер.

 

Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области

19.10.2022, 11:40 14371
Президент назвал острой проблемой нехватку пастбищ в Алматинской области
Конаев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Алматинской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял темы сельскохозяйственного и промышленного потенциала региона.
 

Еще одна острая проблема в регионе - дефицит пастбищ для выпаса населением скота. В этом году в области выявлено 300 тысячи гектаров неиспользованных земель, значительная часть которых - это пастбищные угодья. Хозяева этих участков добровольно вернули в собственность государства 100 тысяч гектаров земли, из которых 50 тысяч гектаров уже переданы населению", - сказал президент.

 
Он подчеркнул, что регион обладает большими возможностями для выращивания овощей и фруктов, однако этот потенциал полностью не используется.
 

Алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом. Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером. Соседство с Алматы также является одним из благоприятных факторов. На сегодняшний день по моему поручению разрабатывается программа развития продовольственного пояса вокруг мегаполиса. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства", - считает глава государства.

 
По словам Токаева, в регионе доля обрабатывающей промышленности одна из самых высоких в стране и составляет 90%. Область лидирует по производству продуктов питания, напитков, бумажных изделий, пластиковых труб и других товаров, используемых в производственно-хозяйственных целях.
 
Так, здесь базируются крупные предприятия: "ФудМастер", "Данон", "Адал", "Райымбек Агро", "Хамле", "Галанс Боттлерз", "Кока Кола", "Кнауф Гипс Капшагай".
 

Их продукция уже стала узнаваемым и востребованным казахстанским брендом. Производя более 70 видов стройматериалов, регион может стать основным поставщиком продукции стройиндустрии для всей страны", - рассказал президент.

 
На сегодняшний день, продолжил он, в области функционируют две индустриальные зоны и еще две зоны на стадии создания. Кроме того, для размещения перспективных проектов на территории города-спутника Gate City, возводимого между Алматы и Конаевым, будет открыта специальная экономическая зона. Глава государства поручил активизировать эту работу.
 
В своей речи президент также затронул вопрос перемещения зарубежных компаний из России в Казахстан. Их, по словам президента, более пятидесяти.
 

Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - поручил Токаев.

 
Областной центр, подчеркнул глава государства, должен стать контрмагнитом по отношению к Алматы.
 

Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами", - считает он.

 
В регионе работает ряд крупных предприятий-экспортеров, от которых поступают основные налоговые сборы.
 

Нужно помочь им в расширении производств через предоставление мер государственной поддержки. Министерствам национальной экономики и финансов представить предложения в месячный срок", - заключил президент.

 

Мажилис одобрил законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2023-2025 годы

19.10.2022, 10:26 16386
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса в ходе заседания одобрили проект закона о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2023-2025 годы.
 
Представляя проект закона в палате парламента, министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что документ разработан с учетом новых требований Бюджетного кодекса.
 

Объемы гарантированного трансферта из Нацфонда ограничены новым бюджетным правилом, они определены с учетом цены отсечения на нефть и по прогнозам не будут превышать объем поступающих в Нацфонд прямых налогов от организаций нефтяного сектора", - пояснил он.

 
Так, законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 48,9 доллара США за баррель в 2023 году, 42,2-40,3 доллара США за баррель в 2024-2025 годах.
 
С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет в 2023 году определен в объеме 2,2 трлн тенге с дальнейшим сокращением до 2 трлн тенге в 2024 году и до 1,9 трлн тенге в 2025 году.
 
Применение правил в плановом периоде способствует восстановлению валютных активов Нацфонда в 2023 году до 66,7 млрд долларов США с дальнейшим ростом до 78,8-93,2 млрд долларов США в 2024-2025 годах, поясни министр.
 

По нашим прогнозам, установление верхнего предела на изъятия из Нацфонда и темпы роста расходов в среднесрочном периоде позволят повысить фискальную дисциплину и усилить сберегательную функцию Нацфонда. Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета в планируемом трехлетнем периоде и реализовать стабилизационную функцию Нацфонда", - заключил Куантыров.

 

Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов

18.10.2022, 19:43 25186
Правительство РК будет расширять меры поддержки инвесторов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 18 октября, премьер-министр РК Алихан Смаилов провел промежуточное заседание совета иностранных инвесторов при президенте РК, сообщает пресс-служба главы кабмина.
 
Открывая мероприятие, премьер-министр отметил, что сегодня казахстанским и зарубежным инвесторам предоставлены равные условия для получения преференций в республике. При этом для дальнейшего улучшения делового климата правительство приняло новую концепцию инвестиционной политики до 2026 года, которая будет стимулировать рост производства товаров с высокой добавленной стоимостью.
 
Он также добавил, что будет продолжена работа по перезагрузке фискального регулирования, повышению эффективности управления государственными финансами, декарбонизации и цифровой трансформации экономики.
 
Участники заседания рассмотрели отчеты о деятельности совместных постоянных рабочих групп совета. В частности, обсуждены вопросы реализации инвестиционной политики, энергетики, экологии и нефтегазовой отрасли, цифровизации, трудового законодательства, развития человеческого капитала и привлечения иностранной рабочей силы.
 
Подводя итоги заседания, премьер-министр подчеркнул, что все озвученные инвесторами рекомендации и вопросы будут проработаны.
 

Мы всегда открыты к предложениям. По мере возможностей правительство будет расширять меры поддержки, в том числе налоговые. Ожидаем от членов совета дополнительные рекомендации по перспективным направлениям сотрудничества, основанные на международном опыте", - заключил Алихан Смаилов.

 

Ускенбаев пригрозил лишить "ЕвроХим" лицензии на недропользование за невыполнение обязательств

18.10.2022, 17:38 24306
Тараз. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Каирбек Ускенбаев в рамках рабочего визита в Жамбылскую область вместе с акимом региона Нуржаном Нуржигитовым посетил ТОО "ЕвроХим-Удобрения" и Qazaq Soda. На встрече министр напомнил "ЕвроХим" о взятых обязательствах и ответственности за их невыполнение, сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
 
По словам Ускенбаева, МХК "ЕвроХим" взяла на себя обязательство построить завод и обеспечить не только добычу руды, но и производство готовой продукции.
 

Это приоритетный вопрос. Через 6 месяцев исполнение обязательств по проекту будет проверено. Если продвижений не обнаружится, будет инициирован вопрос о расторжении контракта на недропользование", - заявил руководитель МИИР.

 
Он подчеркнул, что президент поставил перед правительством задачу по 100-процентному обеспечению аграриев удобрениями казахстанского производства.
 
Инвестпроект международной химической компании "ЕвроХим" "Строительство завода по выпуску минеральных удобрений и разработке месторождений фосфоритового бассейна Каратау" реализуется в рамках соглашений между правительствами РК и РФ.
 

На первом этапе проекта "ЕвроХим" инвестировала $126 млн в реализацию горнорудного комплекса, наладку добычи фосфоритов без обогащения и строительство 1-й очереди химкомплекса по переработке руды. В данный момент на предприятии работает почти 550 работников. На втором этапе проекта планируется создать производство готовой продукции мощность до 1 млн тонн удобрений в год. Руководитель предприятия Игорь Георгиади пообещал, что в результате реализации второго этапа инвестпроекта в Казахстане из местной руды начнут выпускать удобрения с высоким содержанием питательных веществ", - говорится в сообщении МИИР.

 
Во время визита Ускенбаев также ознакомился с проектом строительства нового завода кальцинированной соды мощностью 500 тысяч тонн в год. Инвестор - Yildirim Holding Kazakhstan планирует вложить более 142 млрд тенге и уже в 2024 году запустить уникальный завод по запатентованной технологии нулевых отходов. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы и осуществляется поставка оборудования. Реализация проекта позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность Казахстана в кальцинированной соде.
 

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