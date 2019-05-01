В Казахстане приняты правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана сообщил о принятии правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.
30 марта 2019 года принято постановление правления Национального банка №42 "Об утверждении Правил осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республики Казахстан". Правила разработаны в соответствии с законом Республики Казахстан от 2 июля 2018 года "О валютном регулировании и валютном контроле" и определяют порядок осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Правила зарегистрированы в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 апреля 2019 года за №18539. Срок введения правил в действие - 1 июля 2019 года.
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