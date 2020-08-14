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В Казахстане продажи новых легковых автомобилей выросли на 13,6%

13.08.2020, 09:41 10288
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане за период с начала года официальными дилерами было реализовано 42 372 автомобиля, что на 13,6% выше результата годичной давности, передает Kazakhstan Today.
 

В течение 7 месяцев 2020 года казахстанцы потратили на приобретение новых легковых автомобилей 383,6 млрд тенге ($953,4 млн), что на 10% выше показателя 2019 года", - рассказали в Союзе предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром".

 
Сбыт по итогам июля 2020 года (7286 единиц) оказался выше прошлогоднего значения на 12,4% (6480 единиц). Объем рынка в стоимостном выражении по результатам месяца достиг 70,1 млрд тенге ($170,4 млн), что превосходит показатель годичной давности на 18,8%.
 
29 462 покупателя (69,5%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов, 12 910 автомобилей (30,5%) из числа реализованных по итогам января - июля пришлось на импорт.
 
Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто по итогам отчетного периода 2020 года составили Lada (9717 единиц), Hyundai (8030 единиц), Toyota (5581 единиц), Ravon (5112 единиц) и KIA (3695 единиц).
 
В ТОP-10 наиболее успешных марок вошли также Renault (1461 единица), GAZ (1367 единиц), Nissan (1140 единиц), Volkswagen (1116 единиц) и UAZ (975 единиц).
 
В рейтинге легковых моделей по итогам января - июля лидируют Lada Granta (4373 единицы), Ravon Nexia (4077 единиц) и Hyundai Tucson (2416 единиц). Замыкают ТОP-5 моделей Toyota Camry (2285 единиц) и Lada Vesta (2134 единицы).
 
В первую десятку потребительских предпочтений вошли также KIA Rio (2127 единиц), Hyundai Accent (1652 единицы), Lada 4х4 (1637 единиц), Hyundai Creta (1635 единиц) и Hyundai Elantra (1278 единиц).
 
Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 33% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 19,5% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также "Вираж" с долей 5,8%, Allur Auto (3,5%), Eurasia Motor (2,5%), Aster Auto (2,2%), Toyota City (2,2%), Shym Auto (2,1%), Mercur Auto (1,8%) и "Кристалл-Авто" (1,6%).
 
Основную активность в приобретении легковых автомобилей по результатам января - июля 2020 года продемонстрировали жители городов Алматы (10 296 реализованных автомобилей), Нур-Султан (6647 единиц), Шымкент (4209 единиц), Костанай (2785 единиц), Караганда (2684 единицы), Усть-Каменогорск (2035 единиц), Атырау (1988 единиц), Уральск (1861 единица), Павлодар (1823 единицы) и Актау (1529 единиц).
 

Начало второго полугодия ознаменовалось значительным ростом: в июле реализовано 7286 новых автомобилей, что на 12,4% превосходит результат прошлого года. В совокупности, с января по июль сбыт новых автомобилей вырос на 13,6%, преодолев отметку в 42 тыс. единиц. Такие показатели обусловлены восстановлением потребительской активности, которое имеет шансы на укрепление в связи с ожидаемым смягчением карантинных мер. 70% покупателей по результатам семи месяцев выбрали автомобили из линейки отечественных производителей, что отражает высокий интерес к предложениям "КазАвтоПрома". Традиционно наиболее устойчивы позиции моделей из лоукост-сегмента, выпускаемые на востоке страны", - прокомментировал директор по стратегическому планированию "КазАвтоПром" Артур Мискарян.

 

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