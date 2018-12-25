Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правления Национального банка Казахстана в Программу рефинансирования ипотечных займов внесены изменения, предусматривающие продление срока рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года.

"На сегодняшний день банками на рефинансирование одобрена 5131 заявка на сумму 40,1 млрд тенге, рефинансировано 3845 займов на сумму 27,7 млрд тенге. В целях максимального охвата Программой валютных ипотечных заемщиков срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 15 июля 2019 года", - сообщил глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев.

Он напомнил, что по поручению главы государства с марта 2018 года в рамках Программы банками осуществляется рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США).

"С учетом внесенных поправок в Программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 1 июля 2019 года", - отметил глава финрегулятора.

Глава Национального банка Казахстана сообщил, что на рефинансирование валютных ипотечных займов из средств Национального банка банкам на возвратной основе выделяется 156 млрд тенге.

"В рамках государственно-частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям и неустойке (пене) на сумму более 136 млрд тенге", - подчеркнул глава Национального банка Казахстана.

Д. Акишев напомнил, что Программа рефинансирования реализуется Национального банка с 2015 года. В рамках реализации первой части Программы Национальным банком Казахстана на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы и обеспеченных единственным жильем, выделено 130 млрд тенге.

"По состоянию на 1 декабря 2018 года банками по первой части Программы одобрено 25 556 заявок на сумму 158,3 млрд тенге, рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тысяч. Задачи, стоящие перед данной Программой, выполнены в связи с полным освоением выделенных средств", - сообщил глава Национального банка Казахстана.

Д. Акишев также отметил, что Национальный банк Казахстана приступил к разработке финальной стадии поддержки ипотечных заемщиков, чье имущество в настоящее время находится на балансе банков.

"Банкам законодательством предоставлено право в рамках Программы сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банков в результате обращения на него взыскания в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. В ближайшее время в Национальном банке Казахстане пройдет заседание рабочей группы, сформированной из представителей заинтересованных государственных органов, политических партий, банков второго уровня и руководителей общественных объединений, на которой будут обсуждены и выработаны условия передачи жилища в аренду. После выработки рабочей группой данных условий в Программу будут внесены соответствующие дополнения", - сообщил председатель Национального банка Казахстана.

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