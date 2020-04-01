В Казахстане продлили переходной период к внедрению сопроводительных накладных на товары

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщил о продлении переходного периода к внедрению сопроводительных накладных на товары (СНТ), передает Kazakhstan Today.

Проектом НПА предусмотрена дата начала оформления СНТ на товары, кроме биотоплива, с 1 июля 2020 года. Требования по оформлению СНТ установлены Налоговым кодексом от 2017 года. При этом сроки ввода СНТ определены приказом первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №1424 по биотопливу - с 1 января 2020 года, по остальным товарам, включенным в Перечень товаров, на которые распространяется обязанность по оформлению СНТ (Перечень по СНТ) - с 1 апреля 2020 года. Вместе с тем, в связи с обращениями налогоплательщиков о необходимости продления переходного периода к внедрению СНТ, а также принимая во внимание необходимость периода времени для перенастройки взаимоотношений налогоплательщиков со своими контрагентами, перевозчиками, поставщиками из ЕАЭС, а также внутри Казахстана, подготовлен проект приказа МФ РК по внесению изменений в Перечень по СНТ. Данным проектом приказа МФ РК устанавливается дата начала оформления сопроводительных накладных на товары - с 1 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе Комитет госдоходов.

Проект Приказа МФ РК размещен на Legalacts, направлен на согласование в НПП Атамекен, а также членам Экспертного и Общественного советов.

На основе представленных согласований подготовленный проект приказа МФ РК направлен на рассмотрение в Министерство юстиции РК.

Налогоплательщикам же необходимо активизировать проведение подготовительных мероприятий к внедрению СНТ. Особенно важна техническая адаптация учетных систем налогоплательщиков к оформлению СНТ", - отмечают в ведомстве.

Со своей стороны, в целях оказания консультативной помощи и обучения налогоплательщиков бизнес-процессам по СНТ Комитет государственных доходов подготовил тестовую среду, которую каждый налогоплательщик может использовать бесплатно, перейдя по ссылке, указанной на сайте КГД в разделе "Электронные счета-фактуры".

В этом же разделе размещены "Комплект разработчика для доработки учетных систем налогоплательщика", "Техническое описание структуры СНТ", "Руководство пользователя ИС ЭСФ", которое в том числе содержит пошаговое заполнение формы СНТ.

Кроме того, в каждом территориальном ДГД формируются пилотные группы налогоплательщиков по внедрению СНТ.

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