В Казахстане продолжают дорожать продукты

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - С 5 по 11 января 2022 года социально значимые продукты питания выросли в цене на 0,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стоимость белокочанной капуты увеличилась на 4,3%, картофеля - на 0,8%, гречневой крупы - на 0,4%, моркови - на 0,2%, риса - на 0,1%, сахара - на 0,1%, соли - на 0,1%. Цены на хлеб, рожки, подсолнечное и сливочное масло, говядину, мясо кур, молоко, кефир и творог остались на том же уровне. Мука, лук и яйца незначительно подешевели - на 0,1%", - сообщает Energyprom.kz .

По данным аналитиков, в декабре 2021 года цены на продовольственные товары выросли на 0,6% за месяц и на 9,9% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Актюбинской области (на 1,2%), наименьший рост цен отмечен в Кызылординской области (на 0,1%).

В годовой динамике продовольственные товары сильнее всего подорожали в Мангистауской (на 11,8%), Акмолинской (на 10,9%) и Актюбинской (на 10,7%) областях.

Фрукты и овощи поднялись в цене на 10,6% за год и на 1,9% за месяц. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 3,5% за год, овощей - на 17,1%.

В декабре 2021 года лимоны подорожали сразу на 15,8% (до 1,1 тыс. тенге за килограмм), курага - на 11,6% (до 2,4 тыс.), бананы - на 8,6% (до 601), яблоки - на 0,9% (до 476). Апельсины, напротив, подешевели - на 6,7% (до 762 тенге за килограмм). Среди овощей сразу на 73% (до 233 тенге) подорожала свекла, капуста - на 37,5% (до 123 тенге), морковь - на 29,5% (до 146 тенге), картофель - на 20,2% (до 138 тенге), помидоры - на 13,3% (до 663 тенге), репчатый лук - на 5,6% (до 89 тенге), оругцы - на 5,2% (до 658 тенге)", - говорится в материале.

Цены на молочные продукты в 2021 году выросли на 7,3%. В том числе питьевое молоко подорожало на 8,1%, консервированное молоко - на 9%, кисломолочные продукты - на 7,4%.

Пастеризованное молоко 2,5% жирности продавали населению по 261 тенге за литр, 3,2%-4% жирности - по 314 тенге за литр, сметану - по 1,2 тыс. тенге за килограмм, кефир - по 290 тенге за литр, творог - по 1,6 тыс. тенге за килограмм, твердый сыр - по 3,5 тыс. тенге за килограмм, сливочное масло - по 2,9 тыс. тенге за килограмм.

Мясо и мясопродукты стоили на 10,7% больше, чем в декабре 2020 года. Говядина продавалась по 2,2 тыс. тенге, баранина - по 2,4 тыс. тенге, свинина - по 1,8 тыс. тенге, конина - по 2,6 тыс. тенге, куры - по 1,1 тыс. тенге за килограмм.

Стоимость вареной колбасы выросла на 6,9% за год (до 2,2 тыс. тенге), полукопченой - на 8,9% (до 2,6 тыс. тенге за килограмм). Десяток яиц обходился населению в 392 тенге.

Хлеб подорожал на 7,4%, мука - на 10,3%, макаронные изделия - на 11,2%, крупы - на 14,2%.

Пшеничный хлеб из муки высшего сорта продавали по 273 тенге за килограмм, из муки первого сорта - по 164 тенге, ржано-пшеничный - по 340 тенге за килограмм. Пшеничная мука высшего сорта стоила 260 тенге, первого сорта - 186 тенге за килограмм.

Цены на макаронные изделия: рожки - 371 тенге, вермишель - 386 тенге, лапша - 796 тенге за килограмм.

Среди круп гречневая подорожала на 18,4% (до 519 тенге), перловая - на 15,1% (до 260 тенге), овсяная - на 11,6% (до 450 тенге), манная - на 10,6% (до 336 тенге), пшено - на 4,1% (до 388 тенге за килограмм). Рис, напротив, подешевел - на 1,9% за год (до 368 тенге)", - рассказали аналитики.