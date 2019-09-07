В Казахстане продолжают расти цены на квартиры

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане продолжают расти средние цены предложений на квартиры. В августе положительная динамика наблюдалась в 16 городах, в 12 из них обновлен ценовой максимум, сообщает портал "Крыша", передает Kazakhstan Today.

Наибольший прирост (3,5%) отмечается в Павлодаре. Индекс "Крыши" на сегодняшний день составляет рекордные для этого региона 185 025 тенге за квадратный метр.

В Талдыкоргане единица площади подорожала на 2,8%, до 189 100 тенге за квадратный метр. Устойчивая положительная динамика наблюдается здесь с апреля.

В тройке городов с подорожавшим жильем также оказался Усть-Каменогорск. Прирост средних цен предложений составил 2,3%. Единица площади в августе оценивалась продавцами в 195 925 тенге.

В Петропавловске стоимость жилья увеличилась за месяц на 2%, в Караганде - на 1,6 %. Актуальные индексы - 215 425 и 207 125 тенге за квадратный метр, соответственно.

В Алматы положительная динамика ограничилась 1,4%. Квадратный метр выставляется на продажу в среднем по 389 475 тенге. Уровень цен приближается к показателям начала 2016 года.

В Кокшетау прирост средних цен составил 1,4%, а индекс достиг уровня 201 650 тенге за квадратный метр. В Семее - на 1,2 %, до 175 650 тенге за квадратный метр.

Цены на квартиры в Нур-Султане выросли незначительно, в пределах 1,1%. В августе квадратный метр оценивался в среднем в 334 100 тенге. Динамика в столице нестабильная, периодически меняет направления, но линия тренда восходящая. Ценовой максимум 2019 года приходился на июнь (338 775 тенге за квадратный метр).

В Таразе и Уральске индекс прибавил порядка 1%. Цена за квадрат в августе - 161 175 и 194 325 тенге, соответственно.

Прирост на 0,8 % отмечается в трёх городах: в Актобе - 146 275 тенге за квадратный метр, Костанае - 203 225, Кызылорде - 136 200.

В Шымкенте средние цены предложений также продолжают расти. В этом месяце коррекция составила 0,7%. В среднем квадратный метр выставлялся на продажу по 234 050 тенге.

Что касается регионов со снижением средних цен, то их всего два. В Актау отрицательная динамика составила 0,5 %, в Атырау - 0,9%. Единица площади в этих городах стоит порядка 200 475 и 251 200 тенге, соответственно.

В целом в РК прирост средних цен в августе составил 1,2%. Ценовой максимум обновлен в 12 городах: Алматы, Шымкенте, Караганде, Уральске, Усть-Каменогорске, Петропавловске, Павлодаре, Таразе, Костанае, Семее, Кокшетау и Талдыкоргане.

Относительно аналогичного периода 2018 года индекс вырос на 7,2%, в том числе на 3,2% с начала года.

Городами с наиболее подорожавшим жильем за 12 месяцев (к августу 2018 года) являются Петропавловск (+15,9%), Усть-Каменогорск (+15,5%), Шымкент (+14%), Алматы (+12,9%), Талдыкорган (+12%).

Относительно января текущего года явная положительная динамика отмечается в Петропавловске (+9,4%), Усть-Каменогорске (+8,1%), Талдыкоргане (+6,1%), Шымкенте (+6%) и Павлодаре (+5,9%).

В Алматы за 8 месяцев индекс вырос на 4,3%, в Нур-Султане средние цены почти не изменились (+0,4%).

По мнению экспертов "Крыши", волна роста цен связана в основном с сохранившейся условной привязкой к курсу валюты и прогрессирующим ослаблением тенге.

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