Нур-Султан. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане производство шоколадных кондитерских изделий выросло за год на 3%, печенья - на 8%, передает Kazakhstan Today.





За январь - октябрь 2020 года в стране произвели 92,4 тыс. тонн печенья и прочих кондитерских изделий длительного хранения - на 8% больше, чем годом ранее, сообщает Energyprom.kz.

Тем временем производство шоколада и кондитерских изделий из него выросло на 3,2% за год, до 83,8 тыс. тонн. В региональном разрезе по итогам трёх кварталов 94,3% выпуска пришлось всего на три региона: Алматы, Костанайскую и Алматинскую области.

В ключевой тройке "сладких" регионов работают такие крупнейшие кондитерские фабрики, как принадлежащее южнокорейскому кондитерскому гиганту LOTTE Confectionery АО "Рахат", АО "Баян-Сулу", дочерняя компания турецкой lker Group ТОО "Хамле" и т.д.

Казахстанские кондитеры выходят на международные рынки. В текущем году в крупнейшей 3-й Шанхайской международной выставке импортных товаров (CIIE 2020) приняли участие 35 казахстанских пищевых производителей, сообщает МТИ РК. В категории кондитерских изделий и мёда была представлена продукция компаний АО "Баян Сулу", ТОО "Kondiz Distribution", ТОО "Кондитерская фабрика Сауле", ТОО "Пчела".

По итогам 8 месяцев местные кондитерские компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на шоколад и кондитерские изделия из него на 50,4%. На долю импорта пришлось 49,6%. В страну завезли 63,6 тыс. тонн шоколада и кондитерских изделий - на 2,1% больше, чем годом ранее. На экспорт было отправлено 25,3 тыс. тонн шоколада и шоколадных кондитерских изделий - плюс 5,2% за год.

Спрос на печенье и прочие подобные изделия отечественные производители обеспечили на 60,9%, против 63,5% годом ранее. На долю импорта, соответственно, пришлось 39,1%. В страну завезли 46,3 тыс. тонн продукции - сразу на 15,1% больше, чем годом ранее.

За январь – сентябрь 2020 года в страну завезли 29,5 тыс. тонн кондитерских изделий из сахара - сразу на 15,8% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт составил 48,4 млн долларов США, минус 1% за год. Главные поставщики в секторе - страны СНГ: 26,3 тыс. тонн, на 40,6 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 18,3%; в то же время в денежном выражении импорт, напротив, упал на 2,5%.

Шоколада и прочих готовых продуктов, содержащих какао, завезли 43,2 тыс. тонн - на 4,7% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении импорт составил 112,8 млн долларов США. Основным поставщиком шоколада в РК стала Россия (81,8%).

Килограмм конфет, неглазированных шоколадом, в октябре 2020 года в магазинах городов РК стоил 1,2 тыс. тенге - на 8% больше, чем годом ранее.

Выросли также цены на фруктово-ягодную карамель (на 6,5% за год, до 757,5 тенге за килограмм), пряники (на 8,4%, до 649,4 тенге за килограмм) и печенье (на 9,7%, до 657,8 тенге за килограмм).

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