Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Свыше десяти роботизированных молочно-товарных ферм с минимальным участием человека уже действуют в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, все фермы оснащены самыми передовыми технологиями, которые дезинфицируют, доят коров, кормят, убирают за ними и следят за микроклиматом в помещениях через системы вентиляции с метеостанцией и светового дня, а также определяют упитанность коров.

В ведомстве напомнили, что в ежегодном послании народу Казахстана глава государства Н. Назарбаев особо отметил, что "умные технологии" - есть шанс для рывка в развитии агропромышленного комплекса. Целью цифровизации АПК является повышение производительности и эффективности через внедрение цифровых технологий и вовлечение бизнеса в развитие ИТ-технологий.

Стоит отметить, что на сегодняшний день министерством автоматизированы процессы в области ветеринарной и фитосанитарной безопасности, зерновых расписок, системе сбора и управления кредитными заявками, учета сельхозтехники, учета скота, в том числе племенного, управления водными и земельными ресурсами.

Внедрение цифровых технологий в АПК планируется в рамках двух основных задач: цифровизации системы госрегулирования и технологического перевооружения сферы производства.

Цифровизация госрегулирования АПК будет реализовываться по следующим основным направлениям, такими как: доступность финансирования для субъектов АПК, которая будет обеспечена за счет автоматизации процессов получения кредита и лизинга, субсидирования, внедрения аграрных расписок и онлайн-страхования; доступность рынков сбыта и развитие экспорта - будут автоматизированы процессы выдачи сопроводительных и разрешительных документов, получат развитие электронные зерновые расписки, будет обеспечена прослеживаемость продукции "от поля до стола" и созданы условия для внедрения электронной торговли.

К примеру, срок выдачи ветеринарного сертификата на экспорт будет сокращен с 14 дней до 1 часа за счет автоматизации процессов в ветеринарии и получения данных из системы прослеживаемости.

Кроме того, в рамках эффективности госконтроля и надзора будет осуществлено развитие системы регистрации сельхозтехники, ее залога и прослеживаемости, также будут упрощены многие процедуры и сокращены сроки получения госуслуг.

Для эффективного управления водных ресурсов и устойчивого управления биоресурсами будет создан геопортал с использованием космического мониторинга лесных и водных ресурсов, животного мира, охотничьего и рыбного хозяйства.

"В системе электронных зерновых расписок в 2017 году зарегистрировано сделок купли-продажи на 19 млн тонн зерна на сумму порядка 627 млрд тенге. В системе внедрены: онлайн мониторинг баланса зерна, статистика по ценам на зерно, страхование зерна, рейтинг хлебоприемных пунктов. Все это позволило исключить подделку зерновых расписок и снизить расходы фермеров в год на 700 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в текущем году будет внедрен онлайн-заказ зерновозов, онлайн-трейдинг, позволяющий заказывать зерно иностранным покупателям, а в целях повышения безопасности будет внедрена технология "блокчейн".

Вместе с тем системой прослеживаемости планируется охватить ветеринарные и фитосанитарные лаборатории, скотные рынки, убойные пункты, перерабатывающие предприятия, семеноводства, торговых сетей, логистики.

Внедрение электронной торговли планируется в 2021 году с помощью оптово-распределительных центров, имеющих склады, хранилища и хладобойни, переработчиков и крупных производителей.

Также в рамках задачи по технологическому перевооружению будет проводиться работа по внедрению элементов точного земледелия, созданию SMART-ферм, вовлечению бизнеса в использование ИТ-технологий.

Внедрение элементов точного земледелия позволит существенно повысить эффективность производственных процессов фермеров. К таким элементам относятся: электронные карты полей, точные метеоданные, сенсоры и датчики, космический мониторинг и другие.

Внедрение SMART-ферм позволит осуществлять мониторинг поголовья и управление стадом животных, обеспечить автономное управление теплицей, вести учет и анализ расходов в онлайн-режиме

Очевидно, что цифровизация АПК позволит повысить конкурентоспособность и производительность труда, обеспечит пищевую безопасность и привлечение инвестиций в отрасль.

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