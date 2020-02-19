Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане растут тарифы на электроэнергию, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по регулированию естественных монополий, с нового года в стране рост цен на электроэнергию составил 4,95%. Объясняется это повышением предельного тарифа со стороны Минэнерго, пишет Ranking.kz

При этом, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, за январь тарифы на электроэнергию выросли к декабрю прошлого года в среднем на 1% за счёт увеличения тарифов: в Алматы - на 4,6% (до конца года изменений не ожидается), в Шымкенте - на 5,3%.

Оплата электроэнергии в зависимости от объёмов потребления и с использованием или без электрической плиты для населения выросла за месяц на 0,5-0,6%.

В частности, тарифы 1-го уровня увеличились на 0,5%, до 1146 тенге за 100 кВт-ч для населения, не использующего электроплиты, и до 1129 тенге за 100 кВт-ч - для использующего.

Для 2-го и 3-го уровней рост за месяц составил 0,6%, до 1482 и 1483 тенге за 100 кВт-ч и до 1828 и 1829 тенге за 100 кВт-ч, соответственно.

Также сообщается, что производство электроэнергии в Казахстане за январь - декабрь 2019 года составило 107,5 млрд кВт-ч, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее рост составлял 4%.

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