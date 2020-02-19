В Казахстане разрабатывают электронную платформу для сбыта отечественной фермерской продукции

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов сегодня на заседании правительства рассказал о развитии торговли продовольственными товарами через электронные платформы, передает Kazakhstan Today.

Нами оказана поддержка по разработке электронных платформ "Onay Bazar" и "HappyFood.kz". Они позволяют потребителю купить товар, не выходя из дома. Например, морковь на рынке стоит 100 тенге, а цена на Onay Bazar - 85 тенге. В целях сбыта отечественной продукции фермерами по выгодным ценам разрабатывается платформа "Agro Labs". В целом мы полагаем, что цифровизация торговли позволит снизить цены на продукты питания, а также сделать ценообразование прозрачным", - сказал Б. Султанов.

Он отметил, что для вовлечения общества в электронный формат торговли, а также для контроля цен на продовольственные товары, при поддержке министерства компанией "BTS Digital" ведется внедрение приложения "PRICE SCANNER". Приложение позволит мониторить цены на социально значимые и другие продовольственные товары.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства