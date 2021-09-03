В Казахстане разработают единый стандарт облика городов

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан будут разработаны Стандарты комплексного развития территорий, направленных на создание условий комфортного проживания населения. Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава МИИР Бейбут Атамкулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Развитие агломераций и комплексной застройки городов будут регламентироваться отдельным законом. В настоящее время в соответствии поручением президента министерством национальной экономики разрабатываются концепция и законопроект по развитию агломераций.

По словам главы МИИР, стандарты комплексного развития территорий будут включать в себя принципы комплексного развития городских территорий; стандарт развития городских территорий; стандарт освоения свободных территорий; стандарт формирования облика городов.

Дополнительно будет внедрен единый институт градостроительной экспертизы всех уровней", - сказал Атамкулов.

Министр также отметил, что в рамках исполнения поручений главы государства по доступности цен и объемов сырьевых товаров для отечественной промышленности планируются следующие меры:

Первое: в рамках проекта закона о промышленной политике будет введен контроль по ценообразованию на сырье на внутреннем рынке.

Второе: будет внедрен механизм ценообразования на биржевые металлы внутри страны по принципу предоставления дисконта от цены Лондонской биржи металлов (LME) в зависимости от глубины переработки сырья, то есть минимальная скидка при производстве сплавов или проката и максимальная скидка при производстве готовых изделий.

Третье: будет внедрено резервирование объемов металлов для внутренней переработки в зависимости от заявленных мощностей переработчиков и вновь вводимых предприятий. До конца года, по словам министра, министерством будет разработан оптимальный вариант решения этой важной задачи.

В ходе своего выступления глава МИИР заверил, что население страны на 100% будет обеспечено качественной питьевой водой к 2025 году. Из 1922 необеспеченных сел в 793 планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения.

В малочисленных 1129 селах, где проживает менее 200 человек, будут установлены локальные системы очистки воды. В 2025 году услугами водоснабжения будет обеспечено 100% населения", - пообещал Атамкулов.

Кроме того, он доложил, что в настоящее время прорабатывается единая жилищная политика. По его словам, в рамках ипотечных программ АО "Отбасы банк" будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых в зависимости от дохода семьи.

В Правила использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий будут внесены изменения, позволяющие перечислять часть накоплений сверх порога достаточности на счет в Отбасы банк для последующего приобретения жилья ", - отметил Атамкулов.

Кроме того, в целях поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства, добавили в пресс-службе правительства.





Напомним, в своем послании народу Казахстана Токаев поручил правительству увеличить экспорт обрабатывающей промышленности и решить проблему доступности отечественной промышленности к сырью.





Требуется внедрить правило: "цена сырьевых товаров для отечественной промышленности должна быть доступной, а объем достаточным. До конца года правительство должно найти оптимальный вариант решения этой важной задачи", - сказал президент.

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