В Казахстане реализуют крупные проекты по развитию овцеводства

Нур-Султан. 26 мая. Kazakhstan Today - В Казахстане реализуют несколько крупных проектов по развитию овцеводства, передает Kazakhstan Today.

В овцеводстве основной задачей является увеличение поголовья и развитие якорной кооперации. Успешно реализуется проект якорной кооперации по овцеводству в Жамбылской области", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Сапархан Омаров.

Также он проинформировал, что в настоящее время в Алматинской области прорабатывается проект по строительству с немецкой компанией "Бауман" современного мясоперерабатывающего комплекса по переработке баранины.

Для обеспечения круглогодовой работы предприятия планируется в пяти регионах создать сеть откормочных площадок. Для этих целей Министерством уже предусмотрено субсидирование части инвестиционных вложений при строительстве откормочных площадок", - уточнил министр.

В целом, по его словам, за прошлый год было профинансировано 1059 хозяйств на закуп 374 тыс. маточного поголовья овец. В текущем году планируется кредитовать закуп 360 тыс. голов. Фактически профинансировано в настоящее время 28 тыс. голов.

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