В Казахстане рефинансированы ипотечные займы на 211,6 млрд тенге - Нацбанк

Алматы. 18 сентября. Kazakhstan Today - Нацбанк Казахстана проинформировал о ходе работы поддержке ипотечных заемщиков, передает Kazakhstan Today.

По информации финансового регулятора, по состоянию на 10 сентября рефинансировано в общей сложности 32 738 займов на сумму 211,6 млрд тенге.

Напомним, программа рефинансирования ипотечных займов состоит из двух блоков . Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы. На рефинансирование указанных займов Национальным банком Казахстана было выделено 130 млрд тенге.

По состоянию на 10 сентября 2019 года с учетом револьверного механизма в рамках Программы банками одобрено 27 229 займов на сумму 168,2 млрд тенге, рефинансировано 25 832 займа на сумму 152,8 млрд тенге.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц , полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

На 10 сентября 2019 года банками на рефинансирование валютных займов одобрено 8313 заявок на сумму 72,9 млрд тенге, рефинансировано 6 906 займов на сумму 58,8 млрд тенге, уточнили в пресс-службе Нацбанка.

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