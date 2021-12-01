В Казахстане с 1 декабря приостановят прием старых авто на утилизацию

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Как сообщает пресс-служба ТОО "Оператор РОП", в связи с освоением квоты на 2021 год с 1 декабря текущего года будет приостановлен прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на дальнейшую утилизацию. До конца текущего года специалистами будет проведена плановая инвентаризация принятых транспортных средств и техники.
По данным компании, с начала 2021 года в рамках данной программы казахстанцы сдали 50 тыс. 5 вышедших из эксплуатации транспортных средств. Из них 37 тыс. 495 легковых автомобилей, 4 тыс. 40 пассажирского и 8 тыс. 470 единиц грузового транспорта.
По программе утилизации выведенной из эксплуатации сельскохозяйственной техники принято 3 тыс. 54 единицы сельскохозяйственной техники, из них 2 тыс. 226 тракторов и 828 комбайнов. Стоит отметить, что прием сельскохозяйственной техники продолжается. На сегодня в базе бронирования электронной очереди подтверждения заявок ожидают 254 трактора и 72 комбайна. Ожидается, что прием легковых, пассажирских и грузовых автомобилей возобновится с января следующего года", - сообщили в пресс-службе "Оператор РОП".
Напомним, что в прошлом году "Оператор РОП" временно приостановил прием старой техники на утилизацию с 24 декабря.