В Казахстане с начала года цены на социально значимые продтовары выросли на 9,6%

НУР-СУЛТАН. 2 ОКТЯБРЯ - В Казахстане с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 9,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

С начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,6%. За прошедшую неделю наблюдается снижение цен на 0,1 процентного пункта. Павлодарская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области снизили вклад продовольственной группы товаров в общую инфляцию. Вместе с тем зафиксирован наибольший рост в Западно-Казахстанской (0,3 процентного пункта) и Северо-Казахстанской (0,2 процентного пункта) областях", - было отмечено в ходе совещания.

В целях обеспечения перетока товаров от производителей к торговым сетям и стабфондам правительство внедрило B2B платформу, обеспечивающую онлайн-реализацию и закуп социально значимых продовольственных товаров. Данная платформа позволяет проводить онлайн-торги между производителями товаров и социально-предпринимательскими корпорациями по рыночным правилам. Заложен принцип биржевой торговли, участники могут договариваться о цене, качестве, сроках отгрузки и поставки, условиях оплаты, отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, 20 предписаний об устранении нарушений антимонопольного законодательства, назначило 8 расследований, заключило 88 актов антимонопольного комплаенса. Привлечено к ответственности 35 субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку на СЗПТ в городе Нур-Султане, Костанайской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

По итогам совещания Мамин указал акимам Алматы, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей на необходимость срочного принятия мер реагирования на факты превышения торговой надбавки на СЗПТ. Он также поручил акимам регионов обеспечить заключение долгосрочных контрактов между торговыми сетями и отечественными товаропроизводителями, активизировать работу по увеличению финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабфонды продовольствия.

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