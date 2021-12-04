В Казахстане с начала года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВт-ч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВт-ч, или 106,8% к уровню прошлого года.
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.
Работа электростанций национального значения:
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2450 МВт;
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1720 МВт;
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
В Министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
Также напомним, что в АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии.