Астана. 23 октября. Kazakhstan Today - В Казахстане с участием транснациональных компаний реализуют проекты стоимостью $10,6 млрд. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и развитию, в рамках Плана нации "100 шагов" ведомством сформирован перечень проектов с участием транснациональных компаний из 34 проектов на сумму порядка $10,6 млрд.

"На стадии реализации находятся 12 проектов на сумму $1,4 млрд, из них в текущем году 8 проектов на сумму порядка $1 млрд перешли в активную стадию реализации. Среди значимых проектов стоит отметить немецкую Linde Group по производству технических газов объемом инвестиций $83 млн, голландскую Farm Frites по переработке картофеля объемом инвестиций $165 млн, бельгийскую Carmeuse Group по производству высококачественной извести с объемом инвестиций $70 млн, турецкую Yildirim Holding по производству кальцинированной соды на сумму $220 млн", - рассказал министр.

По его совам, на стадии проработки находится 22 проекта на общую сумму $9,2 млрд: это китайская Citic Group по производству смазочных масел высокого класса, японские Hanacans по производству алюминиевой продукции и Marubeni по производству растительного масла, французская Servier по производству лекарственных препаратов.

В целом, по словам министра, приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 15,4%. Казахстан является лидером по привлечению прямых инвестиций в Центральной Азии.

"За 9 месяцев текущего года общий объем инвестиций в основной капитал вырос на 21,6% и составил 7,5 трлн тенге (за 9 месяцев 2017 года - 5,7 трлн тенге). По итогам первого полугодия текущего года объем валового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вырос на 15,4% и составил $12,3 млрд (за первое полугодие 2017 года - $10,5 млрд)", - проинформировал Женис Касымбек.

Он также отметил, что для привлечения инвестиций в Казахстан внесены изменения в законодательство, упрощена разрешительная система, налогообложение, таможенный контроль, а также миграционно-визовый режим. Расширен список стран, граждане которых пребывают в Казахстан в безвизовом режиме (62 страны, в данный перечень входят все страны ОЭСР).

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