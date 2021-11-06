В Казахстане самые низкие тарифы на электроэнергию в рейтинге стран Европы

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Казахстан лидирует как страна с самыми низкими тарифами в рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

РК также входит в десятку лучших стран по количеству электроэнергии, доступному на среднюю зарплату, сообщает Finprom

В рейтинге стран Европы по доступности электроэнергии для населения, который представили в текущем году эксперты "РИА Рейтинг", Казахстан лидирует в регионе как страна с самой низкой стоимостью электроэнергии (в валюте страны-исследователя - всего 2,3 рубля за кВт-ч). В ТОП-3 стран с низкими ценами также попали Россия (3,6 рубля за кВт-ч) и Украина (4,5 рубля за кВт-ч). Что ещё важнее, Казахстан, как и Россия, вошёл в десятку лучших стран в плане стоимостной доступности электроэнергии для населения", - пишет агентство.

Так, на среднемесячную заработную плату в РК можно приобрести 13,99 тыс. кВт-ч электроэнергии - это 8-е место в рейтинге. Россия замкнула ТОП-10 стран с показателем в 13,44 тыс. кВт-ч на СЗП, а вот Украина, несмотря на недорогую электроэнергию, из-за более низких зарплат заняла лишь 28-е место (6,61 тыс. кВт-ч). Открывают рейтинг Исландия и Норвегия, а замыкает Молдова.

Исландия и Норвегия лидируют и в рейтинге стран по потреблению электроэнергии на человека: в 2019 году - 52,5 тыс. и 23,8 тыс. кВт-ч на душу населения соответственно.

Казахстан с показателем в 5,2 тыс. кВт-ч на душу населения занял в этом рейтинге 41-е место из 143 стран. Уступил Казахстану и "энергоёмкий" соседний Китай, занявший 43-е место в рейтинге. Аутсайдерами ожидаемо оказались африканские государства - Южный Судан, Нигерия и Нигер.

Более того, по данным того же IEA, Казахстан в рейтинге стран по уровню доступа населения к электроэнергии входит в когорту стран-лидеров со 100%-ным доступом жителей к электросетям. При этом среди 204 государств, вошедших в мониторинг в 2018 году, абсолютный уровень покрытия показали лишь чуть более половины. Среди стран ЦА и ЕАЭС неполное покрытие наблюдается, например, в Таджикистане (99,3%). Худшие показатели - у Буркина-Фасо, Чада и Бурунди: здесь доступ к электроэнергии есть лишь менее чем у 15% населения.

За три квартала текущего года производство электроэнергии в РК достигло 83,6 млрд кВт-ч - на 7,7% больше, чем годом ранее. Потребление выросло на 7%, до 82,9 млрд кВт-ч. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года производство электроэнергии составляло 77,6 млрд кВт-ч, потребление - 77,4 млрд кВт-ч. За весь 2020 год производство составляло 107,9 млрд кВт-ч, потребление - 107,1 млрд кВт-ч.

Что касается цен на электроэнергию для населения, по итогам девяти месяцев показатель увеличился в среднем по РК на 6,2% в сравнении с январём–сентябрём 2020 года. Для справки: ранее, в аналогичном периоде 2020 года, годовой рост цен в секторе составлял 3,2%, а в 2019 году отмечался спад сразу на 6,8%.









Требуется наконец закончить строительство третьего блока ГРЭС-2. Затянули работу - впереди маячит дефицит электроэнергии. Поручаю завершить строительство до конца 2024 года", - сказал глава государства.