В Казахстане сельхозпроизводство в 2017 году выросло на 2,9%

Астана. 15 января. Kazakhstan Today - В Казахстане объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе - декабре 2017 года составил 4097,5 млрд тенге, что больше на 2,9%, чем в 2016 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Комитет по статистике МНЭ РК, валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в январе - декабре 2017 года составил 4097,4 млрд тенге, в том числе валовая продукция растениеводства - 2278,3 млрд тенге, валовая продукция животноводства - 1807,1 млрд тенге, услуг в области сельского хозяйства - 12 млрд тенге.

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