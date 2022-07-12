В Казахстане сформирован единый пул инвестпроектов на сумму более 24 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - По итогам первого полугодия на казахстанском онлайн-рынке труда активность работодателей продолжает расти, по сравнению с началом года количество вакантных позиций увеличилось в 1,8 раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Среди соискателей наблюдается спад активности, количество резюме с начала года снизилось на 14,6%, с 70,2 тысячи до 59,9 тысячи, что обычно происходит летом, когда идет пора отпусков и соискатели приостанавливают поиск или смену работы до осени, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Самых высоких зарплат ожидают соискатели следующих профессий: помощники инженера по подготовке производства - 5 млн тенге, звукорежиссеры - 2,1 млн тенге, директора по инвестиционным проектам - 1,9 млн тенге и профессора вуза в области гуманитарных наук - 1,8 млн тенге. Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами, представленными на ЭБТ, являются риелторы (в среднем 900 тысяч тенге), главные строители (824 тысячи тенге) и инженеры по объективному контролю (800 тысяч тенге)", - поделились в ведомстве.





По данным Минтруда, в июне 2022 года на электронной бирже труда размещено 124,6 тысячи вакансий и 59,9 тысячи резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий увеличилось в 1,5 раза, а количество актуальных резюме - на 31%.





Резкий рост количества вакансий произошел практически во всех регионах, но больше всего в Актюбинской (в 2,5 раза) и Жамбылской (почти в 3 раза) областях. В итоге данные регионы оказались на первом месте по вакансиям (12,9 тысячи и 12 тысяч вакансий соответственно). Карагандинская область также вошла в топ регионов по вакансиям (12,6 тысячи). При этом в Западно-Казахстанской области предложение от предприятий и фирм уменьшилось на 5,8%, до 3,3 тысячи вакансий. Также наименьшее количество предлагаемых рабочих мест в Шымкенте - 3,5 тысячи вакансий и в Мангистауской области - 3,1 тысячи вакансий", – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.





Больше всего вакансий разместили предприятия секторов сельского хозяйства (10,8 тысячи вакансий), строительства нежилых и жилых объектов (9,8 тысячи вакансий), образования (6,6 тысячи вакансий) и прочих услуг (5,8 тысячи вакансий). При этом почти половина размещенных вакансий (47%) в сфере сельского хозяйства пришлась на Жамбылскую область, а на Восточно-Казахстанскую и Костанайскую области - в сфере строительства жилых домов по 33,7% и 35% соответственно. В столице сохранился высокий спрос на работников в сфере строительства - одна треть вакансий.





Спрос на работников низкой квалификации вырос более чем в 2 раза, с 23,4 тысячи до 50,7 тысячи вакансий. Одной из причин является набор работников для сезонных работ в сельском хозяйстве. Вместе с тем предложение со стороны соискателей низкой квалификации одновременно выросло на 58,2%, с 18,4 тысячи до 29,1 тысячи резюме. Дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением среднеквалифицированных специалистов сократился, 52,9 тысячи активных вакансий против 42 тысячи размещенных резюме. Наименьшая доля вакансий приходится на высококвалифицированные рабочие места (16,9% от всего количества размещенных вакансий).





На протяжении последних месяцев сохраняется высокий спрос на подсобных рабочих, охранников, водителей, санитаров, учителей, врачей и медицинских сестер. Не стал исключением и июнь. Так, согласно данным портала ЭБТ, наибольшее количество вакантных позиций было размещено для подсобных рабочих (19,8 тысячи вакансий и 15,2 тысячи резюме), дорожных рабочих (3,1 тысячи вакансий и 294 резюме), охранников (2,2 тысячи вакансий и 621 резюме), водителей (4,4 тысячи вакансий и 1,4 тысячи резюме), учителей (3,9 тысячи вакансий и 2,7 тысячи резюме) и врачей (2,2 тысячи вакансий против 635 резюме)", – поделилась Александра Молчановская.





За отчетный месяц активность соискателей выросла практически во всех регионах кроме Алматинской области. Так, количество опубликованных резюме в регионе снизилось на 8%, составив 4,7 тысячи резюме. Ощутимый прирост количества резюме отмечен в Туркестанской и Актюбинской областях - в 1,8 раза. При этом рост числа резюме в данных регионах произошел за счет увеличения количества резюме, предполагающих неквалифицированный труд.





Наряду с неквалифицированными рабочими к наиболее востребованным профессиям, например, в Актюбинской области относятся охранники, водители, повара, электромонтеры и маляры, в Карагандинской области - охранники, воспитатели, учителя, электрогазосварщики, операторы заправочных станций и кухонные рабочие.