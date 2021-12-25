НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - В Казахстане снизились экспорт и производство муки, но цены на социально значимый товар продолжают расти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает energyprom.kz , за январь-октябрь 2021 года в РК произвели 2,6 млн тонн муки - на 6,8% меньше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие объёмы выпуска обеспечили мукомолы Костанайской области: 826,2 тыс. тонн, минус 1,1% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Шымкент и Северо-Казахстанская область", - говориться в сообщении.

За полный 2020 год в стране произвели 3,4 млн тонн муки - на 2,6% больше, чем годом ранее.

Основные объёмы производства пришлись на пшеничную или суржиковую муку мелкого помола (2,4 млн тонн). Ещё 174,2 тыс. тонн составили смеси для приготовления хлебобулочных изделий, 9,3 тыс. тонн - растительная мука мелкого и грубого помола, 4,9 тыс. тонн - мука мелкого помола из зерновых культур, помимо пшеницы.

По итогам трёх кварталов 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку практически полностью - на 99,5%.

По словам аналитиков, импорт муки в РК вырос на 16,4%, составив, однако, всего 10 тыс. тонн.

В то же время на экспорт Казахстан отправил 954,5 тыс. тонн муки, минус 14,9% за год. Доля экспорта от ресурсов составила 44,5%.

На внутреннем рынке реализовали 1,2 млн тонн муки - на 3,5% больше, чем годом ранее.

По итогам десяти месяцев текущего года на экспорт отправили 1,1 млн тонн муки на 314 млн долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 17,3%, в деньгах - 15,9%. В страны СНГ Казахстан поставил 420,3 тыс. тонн муки - на 8,4% меньше, чем годом ранее. Наибольшим спросом казахстанская мука пользуется у Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В страны, не входящие в СНГ, отправили 682,3 тыс. тонн муки - на 22% меньше, чем годом ранее. Здесь основным импортёром из РК стал Афганистан: 680,4 тыс. тонн, или 61,7% всех экспортных объёмов", - сообщает energyprom.kz.

На внутреннем рынке РК в ноябре 2021 года пшеничная мука высшего сорта продавалась в среднем по 259 тенге за килограмм - на 11% больше, чем годом ранее.

Дороже всего килограмм муки стоил в Атырау и Нур-Султане (326 тенге за килограмм), дешевле всего - в Павлодаре (184 тенге).

Рост цен в региональном разрезе сильнее всего ощутили жители Жамбылской области - на 21,1% за год. Значительное удорожание зафиксировано также в Алматы (на 16%) и в Кызылординской области (на 15,5%). Наименьший рост цен отмечен в Павлодарской области - на 4,1% за год.