В Казахстане снизят средние розничные цены на сжиженный нефтяной газ для автомобилистов

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане будут стабилизированы цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта на период действия чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Стабилизация произойдет путем введения государственного регулирования, что, в свою очередь, снизит затратную часть в потребительской корзине населения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

В ведомстве напомнили, что Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК поручила Министерству энергетики совместно с Министерством национальной экономики и Министерством юстиции принять меры по введению временного государственного ценового регулирования на реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях.

Если ранее цены на сжиженный нефтяной газ с АГЗС регулировались рынком, то после введения чрезвычайного положения Министерством энергетики совместно с акиматами регионов был произведен анализ минимальных и максимальных цен на всех 2165 автогазозаправочных станциях и установлены предельные цены, которые будут регулироваться государством. Ценообразование в каждом регионе зависит от логистических расходов, географической близости заводов, количества АГЗС, потребителей и так далее. В целом средние цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане будут снижены на 8%", - уточнили в пресс-службе.

Также была снижена отпускная цена сжиженного нефтяного газа с парка хранения АНПЗ с 62 тысяч до 56 тысяч тенге за тонну.

Совместный приказ размещен на интернет-портале открытых нормативных правовых актов от 1 апреля 2020 года. В настоящее время совместный приказ утвержден и направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции", - говорится в сообщении.

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