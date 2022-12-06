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В Казахстане сократилась добыча природного газа

05.12.2022, 16:06 13501
В Казахстане сократилась добыча природного газа
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

В натуральном выражении за отчетный период было добыто 43 366,8 млн кубических метров природного газа, что также ниже на 1,5%, чем в аналогичный период прошлого года, и 25 777,1 млн кубических метров нефтяного попутного газа, это на 2,9% меньше, чем в январе-октябре 2021 года.

Ранее сообщалось, что ресурсы товарного газа в Казахстане увеличат более чем на 7 миллиардов кубометров.
 

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В МСХ заявили о стабильности на рынке риса в Казахстане

06.12.2022, 12:08 3031
В МСХ заявили о стабильности на рынке риса в Казахстане
Фото: Depositphotos
Запасы риса в РК в три раза превышают норму потребления
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ситуация на рынке риса в Казахстане стабильная, заявил на заседании правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.

По данным Минсельхоза РК, на внутреннем рынке фонд белого риса составляет 257 тысяч тонн. В год в Казахстане потребляется 97 тысяч тонн риса. С начла года потребление продукта в стране составило 80 тысяч тонн.

То есть, пояснил Карашукеев, запасы риса в три раза превышают норму потребления.

Глава Минсельхоза также проинформировал, что с начала года Казахстан экспортировал 70 тысяч тонн риса, из них 40 тысяч тонн - дробленкой. При этом 80% дробленки экспортируется в Россию. Ее применяют для производства пива.

Министр подытожил, что на внутреннем рынке РК риса достаточно. Также есть условия для его экспорта.

Напомним, в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
 

Производство выращиваемой и выловленной рыбы выросло на 12% с начала года в Казахстане

06.12.2022, 11:13 4471
Производство выращиваемой и выловленной рыбы выросло на 12% с начала года в Казахстане
Казахстан все еще не обеспечивает полностью рыбный рынок отечественной продукцией
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в Казахстане удвоился объем выращиваемой рыбы, сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства во вторник.

В целом производство выращиваемой и выловленной рыбы за 10 месяцев текущего года составило порядка 57 тысяч тонн, что на 12% больше показателей прошлого года. Только за 2 последних года наблюдается рост числа рыбоводных хозяйств в 2 раза", - рассказал Алихан Смаилов.


Он также отметил рост экспорта рыбы на 13%, в том числе в европейские страны.

По его словам, значительным импульсом роста служит принятая в 2021 году программа развития рыбного хозяйства.

Так, в рамках программы были расширены меры государственной поддержки отрасли, в том числе на обеспечение доступности кормов (субсидирование производственных и инвестиционных затрат). Также были упрощены процедуры проектирования прудов для разведения рыбы.

Вместе с тем глава кабмина напомнил, что в рамках Налогового кодекса предусмотрено снижение налога на добавленную стоимость на 70% для промыслового рыболовства.

В то же время мы еще полностью не обеспечиваем свой рынок отечественной продукцией. Доля импорта остается высокой. Уже сейчас наблюдается недостижение некоторыми регионами планов программы. Среди них самые низкие показатели по выращиванию рыбы в Атырауской, Карагандинской, Алматинской, Павлодарской областях. Акиматам данных регионов необходимо активизировать работу по достижению запланированных показателей и обеспечить поддержку инициатив бизнеса", - высказался глава правительства.


Также надо стимулировать предпринимателей на глубокую переработку рыбной продукции.

Соответствующие меры поддержки должны быть учтены в рамках разрабатываемого законопроекта по аквакультуре. Важно также обратить внимание на воспроизводство рыбных ресурсов в естественных водоемах", - сказал Алихан Смаилов.

 

В Казахстане 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду - Минфин

06.12.2022, 10:47 5066
Мангистауская и Актюбинская области отстают от комплексного плана приватизации
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев доложил в правительстве о ходе исполнения комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

Так, комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигосударственного сектора, в том числе: 7 объектов республиканской собственности; 250 объектов коммунальной собственности; 262 объекта нацхолдингов и компаний; 156 объектов СПК.

На сегодняшний день из 675 объектов комплексного плана 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду; 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию; 146 объектов - на торгах; 216 объектов находятся на предпродажной подготовке", - проинформировал глава Минфина.


По его словам, исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%. При этом выставляемость объектов комплексного плана составила 68%.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук Казына" Алмасадам Саткалиев сообщил, что на текущий момент фондом и его портфельными компаниями завершены мероприятия по 119 объектам, из которых: АО НК "КазМунайГаз" выведен на IPO (в периметре 96 компаний), 17 активов проданы. Среди них компании Лизинг групп, Tin one Mining, Электрод СК, KAZ Феррит, входившие в состав Самрук-Казына Инвест, и компании Kazakhstan Solar Silison, Astana Solar, 3 объекта ликвидированы и 2 объекта реорганизованы.

Хотелось бы отдельно остановиться на итогах проведенного IPO КазМунайГаза. Вчера были приняты итоговые решения совета директоров и правительства по отчуждению акций КМГ. Прием заявок осуществлялся с 9 ноября по 2 декабря. Приоритет отдавался удовлетворению заявок граждан Казахстана. Общее количество заявок, поступивших от наших граждан составило 128,7 тыс. Общая сумма составила 74,6 млрд тг", - проинформировал  Саткалиев.


Фондом планируется вывести на IPO/SPO ряд следующих портфельных компаний в:

2023-2024 годах - Эйр Астана, КЕГОК, портфель зеленых активов Самрук-Энерго;

2024-2025 годах - КазахГаз;

2025 году - Казахстан темир жолы.

Помимо объектов, указанных в Комплексном плане приватизации, также осуществляется вывод нестратегических объектов, так называемых дивестиций.

Так, за 2021-2022 годы ликвидировано 11 активов. Среди них можно отметить активы группы компаний "Ромпетрол". Два объекта переданы в государственную собственность в соответствии с законодательством. Это казахстанский оператор рынка электроэнергии и мощности (КОРЭМ) и расчетно-финансовый центр поддержки возобновляемых источников энергии (РФЦ по ВИЭ). Два объекта проданы, 1 объект реорганизован.

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что реализация комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%.

По каждому продаваемому объекту разработаны дорожные карты. Они размещены на веб-портале реестра государственного имущества", - сказал он.


Глава кабмина обратил внимание на обеспечение планомерного отчуждения активов в конкурентный рынок. Также следует больше уделять внимания качеству предпродажной подготовки реализуемых объектов.

Кроме того, для обеспечения полноценной реализации комплексного плана необходимо повысить прозрачность процесса приватизации.

По информации Смаилова, некоторые регионы идут с отставанием по исполнению плана. Это Мангистауская и Актюбинская области.

Государственным органам, акиматам регионов, организациям квазигосударственного сектора необходимо четко придерживаться исполнения плана. По итогам года будут даны соответствующие оценки вашей работы", - предупредил премьер.


 

На сколько подорожали разные сорта мяса в Казахстане

06.12.2022, 10:08 5791
На сколько подорожали разные сорта мяса в Казахстане
За ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам ноября текущего года годовой рост цен на мясо составил от 8% за говядину с костями до 16,1% за конину с костями. На 13,4% за год подорожала свинина с костями, на 12,4% - баранина с костями.

Непосредственно за ноябрь текущего года заметнее всего подорожала свинина: на 1,6%. Далее идет конина: на 1%. Говядина и баранина выросли в цене на 0,4%. Стоимость конины с костями по итогам ноября 2022 года достигла 2999 тенге за килограмм, баранины с костями - 2673 тенге за килограмм, говядины с костями - 2421 тенге за килограмм, свинины с костями - 2077 тенге за килограмм", - информирует energyprom.kz.


По данным аналитиков, с начала года конина выросла в цене на 15,2%, свинина и баранина - на 12,2%, говядина - на 8,4%.

Производство свежего или охлажденного "красного" мяса за январь-октябрь 2022 года составило 59,1 тысячи тонн - на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что годом ранее выпуск в секторе показал спад, хотя всего лишь на 0,6%.
 

Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5%

06.12.2022, 09:31 6276
При этом экспорт из РК увеличился сразу на 15%
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-сентябрь текущего года товарооборот Казахстана с Россией составил $18,4 млрд, что на 5% больше, чем годом ранее.

Большую часть товарооборота - сразу 67,8% - составил импорт. С начала года Казахстан завез из РФ товаров на $12,4 млрд - на 0,8% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.

Экспорт из РК в РФ соответственно составил 32,2% товарооборота. Это уже $5,9 млрд, годовой рост - на заметные 15,1%.

Доля РФ в структуре совокупного товарооборота РК составила 18,7%, в структуре импорта - 36%, в структуре экспорта - 9,3%.

Самые популярные категории экспорта из РК в Россию: металлы и изделия из них ($1,5 млрд), минеральные продукты ($1,4 млрд), продукция химической промышленности ($1,3 млрд), машины, аппараты и оборудование ($1,2 млрд), а также продукты АПК и продовольственные товары ($349,5 млн).

В то же время в РК из РФ чаще всего поставлялись машины и оборудование ($2,5 млрд), металлы и изделия из них ($2,3 млрд), продукты АПК и продовольственные товары ($2,2 млрд), продукция химической промышленности ($2,1 млрд) и минеральные продукты ($1,5 млрд).

К 1 июля текущего года объем обязательств резидентов Казахстана перед инвесторами из России увеличился сразу на 70,5% за год, до $22,4 млрд.

Для справки: в аналогичном периоде прошлого года портфель российских инвестиций составлял $13,1 млрд - на 10,6% больше, чем годом ранее.

Большая часть инвестиций пришлась на обрабатывающую промышленность: $6,9 млрд, плюс 72,4% за год в стоимостном выражении.

Немалый объем инвестиций пришелся на сферы финансовой и страховой деятельности ($5,5 млрд), а также торговли и авторемонта ($3,8 млрд). В топ-5 сфер вошли горнодобывающая промышленность, а также профессиональная, научная и техническая деятельность.

Валовой приток прямых инвестиций из России в Казахстан в первом полугодии текущего года составил $938 млн - на 30% больше, чем годом ранее.

В прошлом году показатель составлял $721,7 млн, плюс 19,8% за год.
 

Для работников онлайн-платформ будет введен специальный налог

05.12.2022, 11:37 21251
Для работников онлайн-платформ будет введен специальный налог
Проект Социального кодекса РК презентован в мажилисе
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на правительственном часе в мажилисе.

В своем выступлении Тамара Дуйсенова подчеркнула, что действующая в Казахстане система страхования по пяти социальным рискам соответствует международным стандартам и реальным экономическим условиям.

Она будет сохранена, но меняется ее целевая задача. Система будет направлена не только на осуществление социальных выплат, а прежде всего на стимулирование легальной занятости для повышения уровня социальной защищенности формально занятых граждан", - сообщила министр.


В этих целях вносятся изменения в Налоговый кодекс в части введения единого обязательного платежа для наемных работников малого бизнеса. В следующем году предусматривается снижение налоговой нагрузки с 33 до 20%.

Для лиц, осуществляющих трудовую деятельность через онлайн-платформы, такие как "Яндекс Такси", Glovo и другие, будет введен специальный налоговый режим. При этом налоговыми агентами предлагается определить операторов онлайн-платформ, которые будут производить соответствующие платежи от имени занятых граждан", - пояснила министр.


Кроме того, предусмотрено снижение страховых тарифов для работодателей, осуществляющих страхование работников от несчастных случаев. Ставки будут иметь минимальные и максимальные значения, и выбор этих значений будет зависеть от уровня несчастных случаев, травматизма и профессиональных заболеваний на производстве.

Принимаемые меры по снижению ставок будут сопровождаться поэтапным повышением размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования и страховых компаний. Так, со следующего года гражданам, потерявшим работу, в соответствии с периодом уплаты взносов предусмотрены выплаты из ГФСС в размере 45% от прежнего дохода до 6 месяцев", - сказала Дуйсенова.


Говоря о системе пенсионного обеспечения, глава МТСЗН отметила, что проблемным является состояние текущих и будущих пенсионеров.

Для пенсионеров сегодняшнего поколения будут увеличены: размеры базовых пенсий в течение последующих 5 лет, размеры солидарных пенсий за счет доведения максимального дохода для исчисления пенсии с 46 до 55 МРП, или до 70% от среднемесячной заработной платы", - проинформировала министр.


Для будущих пенсионеров, формирующих пенсию за счет собственных накоплений, будут введены дополнительные пенсионные взносы работодателей. Они будут формировать базу для условно-накопительной пенсии, предусмотренной в действующем законодательстве. Таким образом, представители этой группы будут получать так же, как и текущие пенсионеры 3 вида пенсионных выплат: за счет государства - базовую пенсию, за счет работодателей - условно-накопительную пенсию, за счет своих накоплений - накопительную пенсию.

Тамара Дуйсенова добавила, что проектом Соцкодекса вносятся изменения по расширению прав вкладчиков в управлении своими активами.

Так, установленный порог достаточности будет использован исключительно при изъятии вкладчиками пенсионных накоплений на лечение и приобретение жилья.

Не более 50% пенсионных накоплений, оставшихся после изъятий или от всей наколенной суммы, вкладчики могут передать в частное управление путем выбора компании по управлению активами.

Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений будет распространяться только на ту часть накоплений, которой управляет Национальный банк", - обратила внимание Дуйсенова.


Он добавила, что обеспечение доходности, гарантирующей сохранность пенсионных накоплений, переданных в частное управление, будет возложено на выбранные вкладчиком компании. Поэтому каждый вкладчик при выборе частных управляющих компаний должен оценить возможные риски.
 

Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки

04.12.2022, 19:48 29146
Альянс ОПЕК+ решил сохранить нынешние параметры сделки
Фото: Depositphotos
ОПЕК+ подтвердила готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка
Москва. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года.

Следующую встречу ОПЕК+ запланировали на 4 июня 2023 года, сообщает РИА Новости.

При этом ОПЕК+ подтвердила готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка.

Напомним, ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу - на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.
 

Рост цен на продукты: три этапа новых подходов к работе стабфондов рассмотрели в правительстве

04.12.2022, 12:25 31856
Рост цен на продукты: три этапа новых подходов к работе стабфондов рассмотрели в правительстве
За неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел совещание по вопросам стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, сообщает пресс-служба главы кабмина.

Участники совещания рассмотрели весь спектр принимаемых оперативных мер по сдерживанию цен от резкого роста в декабре 2022 и весной 2023 года и системных. В оперативных большая роль отводится работе региональных комиссий по выявлению посредников и анализу цепочек ценообразования. Но результаты этих комиссий пока оставляют желать лучшего.

Работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем реализации основных продуктов питания проводится бессистемно, в ноябре проведено всего 25 заседаний. При этом в Астане, Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях за прошлый месяц не проведено ни одного заседания. Соответственно, и результатов их работы нет: за истекшую неделю в Алматинской области наблюдается наибольший рост цен - на 0,7% совокупно по 6 продуктам категории СЗПТ (рис, творог, соль, мясо кур, кефир 2,5% жирности, яйца 1-й категории), в Астане - на 0,5% (мука 1-го сорта, хлеб из муки 1-го сорта, морковь, лук, сахар). Комитет торговли выявил факты превышения торговой наценки лицами, приобретающими яйца на уральской птицефабрике и реализующими их с превышением торговой надбавки. Подобные случаи установлены и в других регионах", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета торговли Айдар Абилдабеков.


Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай представил три этапа новых подходов к работе стабфондов. По данным статистики, основное влияние на продовольственную инфляцию этого года оказал резкий рост цен на сахар (71,9% за 11 месяцев 2022 г.) и плодоовощную продукцию (май-июль 2022 г). Новые подходы направлены в том числе на предупреждение резкого роста цен на овощи в межсезонье и выделение доступного финансирования производителям основных продуктов питания в период подготовки к следующему сезону.

Первый этап - закуп плодоовощной продукции (действует с 25 ноября т.г.), финансирование осеннего урожая 2023 года (до 1 февраля 2023 года) и в последующем ежегодно до 1 сентября текущего финансового года - финансирование осеннего урожая следующего года.

Второй этап - форвардный закуп сырья через переработчиков гречневой крупы, риса, масла подсолнечного (с 1 марта 2023 года), выделение оборотных средств производителям сахара (в действии с октября т.г.).

Третий этап - мука, говядина, птица, макароны, хлеб, молоко и молочная продукция, яйца (с 1 июня 2023 года механизмы прорабатываются). Встречными обязательствами со стороны производителей на всех трех этапах станет фиксация цен на производимую продукцию.

Необходимо возобновить ярмарки выходного дня, создавать людям условия для приобретения необходимых товаров без лишних наценок и посредников. Я поручал регионам проводить не менее трех раз в неделю заседания региональных комиссий для расследования посреднических схем и цепочек ценообразования. А в результате теперь Комитет торговли в ручном режиме сопровождает их деятельность. Все нарушения на поверхности, достаточно только сравнить оптовые и розничные цены. Региональные комиссии не выполняют свою основную функцию, а именно - здесь нужна оперативность и своевременность. В свою очередь Министерству сельского хозяйства необходимо продолжить работу по переформатированию работы стабфондов", - резюмировал итоги совещания Серик Жумангарин.

 

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