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В Казахстане сократят список лекарств, цены на которые регулируются государством

22.06.2021 8938
В Казахстане сократят список лекарств, цены на которые регулируются государством
НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане планируют сократить перечень лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств, подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по международному непатентованному наименованию (МНН)", - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сегодня на заседании правительства.

 
Перечень будет сокращен более чем на 3,5 тыс. наименований. В итоге, по данным АЗРК, между аптеками начнется здоровая конкуренция.
 

В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам. Ведутся в настоящее время 29 расследований. Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт "мягкого права". Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР-тестирования", - сказал Жумангарин.


Как сообщалось ранее, в Казахстане фармацевтическая отрасль за прошлый год выросла на 47%.
 

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