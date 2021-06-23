В Казахстане сократят список лекарств, цены на которые регулируются государством

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане планируют сократить перечень лекарственных средств , подлежащих государственному ценовому регулированию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Рынок жестко зарегулирован. Предполагается сокращение лекарственных средств , подлежащих государственному ценовому регулированию, при наличии взаимозаменяемости по международному непатентованному наименованию (МНН)", - сказал председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин сегодня на заседании правительства.

Перечень будет сокращен более чем на 3,5 тыс. наименований. В итоге, по данным АЗРК, между аптеками начнется здоровая конкуренция.

В рамках антитрастового регулирования за 2020 год завершено 109 расследований по различным аспектам. Ведутся в настоящее время 29 расследований. Зарекомендовал себя с нужной стороны эффективный институт "мягкого права". Выдано за это время 210 уведомлений, 6 предостережений, заключено 138 актов антимонопольного комплаенса. Все это позволило выполнить различные поручения главы государства, снизить цену медицинских масок, ПЦР-тестирования", - сказал Жумангарин.





Как сообщалось ранее, в Казахстане фармацевтическая отрасль за прошлый год выросла на 47%

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