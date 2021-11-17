Фото: Министерство энергетики

НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - В Казахстане состоится третий электронный аукцион на предоставление права недропользования, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на сайте Министерства энергетики, аукцион пройдет 19 ноября 2021 года, в 10.00, на сайте оператора электронных аукционов - www.gosreestr.kz.

Ранее два электронных аукциона по 25 участкам недр были успешно проведены в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Из выставленных на электронный аукцион 18 августа 2021 года 22 участков 19 ноября будет проведен аукцион по 14 участкам, по остальным 8 участкам в соответствии с пунктом 1 статьи 99 Кодекса Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" аукцион на предоставление права недропользования отменен, из-за отсутствия минимального количества участников.

Проведение электронного аукциона позволит создать прозрачный и понятный механизм проведения аукционов в электронной форме, а также внедрения передовых цифровых технологий и привлечь к участию в аукционе вместе с казахстанскими компаниями и иностранные компании и создание новых рабочих мест.

Следить за ходом торгов может каждый желающий. Для этого оператор АО "Информационно-учетный центр" создаст отдельный онлайн аукционный зал.

Во время онлайн-трансляции на Facebook-аккаунте Министерства энергетики РК будет размещаться текущая ситуация по выставленным участкам, которая будет обновляться каждые полчаса.