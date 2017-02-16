В Казахстане создадут новую нацкомпанию по инвестициям

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - Как сообщил сегодня в правительстве председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбек Туякбаев, до конца февраля в Казахстане будет создана новая национальная компания по привлечению инвестиций "Кazakh Invest".
Совет директоров новой компании возглавит премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today
По словам Туякбаева, инвесторы получат возможность обратиться со своими предложениями для подписания договоров напрямую к министрам и главе правительства.
Новая нацкомпания будет выступать в качестве "единого переговорщика" с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени правительства и будет иметь широкую сеть зарубежных представительств и филиалов.
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