В Казахстане сразу на 74% выросли капинвестиции в сфере госуправления и обороны

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - За январь-апрель текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения достигли 16,2 млрд тенге - сразу на 84,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY

Реальный рост физического объема капвложений в секторе составил 74,1%, уточнили аналитики finprom.kz

В аналогичном периоде 2021 года в секторе наблюдался спад - на 40,7% за год, до 8,8 млрд тенге, отмечают эксперты.

В последние годы заметный годовой рост вложений наблюдался в "коронакризисном" 2020 году (в 3,3 раза, до 14,8 млрд тенге) и ранее, в 2017 году (в 2,2 раза, до 6,2 млрд тенге).

В региональном разрезе в текущем году наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Туркестанскую область: 4,3 млрд тенге - в 3,3 раза больше, чем годом ранее.

В тройке лидирующих регионов также оказались столица (3,3 млрд тенге, рост в 2,7 раза) и Алматинская область (2,7 млрд тенге, рост в 3,1 раза). На топ-3 регионов пришлось 63,5% инвестпортфеля сектора.

Наименьший объем капвложений зафиксирован в Костанайской области: всего 15,3 млн тенге - в 19,5 раза меньше, чем годом ранее. Еще в двух регионах - Мангистауской и Кызылординской областях инвестиций в секторе не наблюдалось.

В разрезе источников финансирования 58,2% капвложений было обеспечено за счет местных бюджетов: 9,4 млрд тенге, рост на 35,4% за год. Еще 6,3 млрд тенге (в 4,1 раза больше, чем годом ранее) поступило из республиканского бюджета. Оставшиеся 443,8 млн тенге пришлись на собственные средства предприятий, плюс 57,3%.

По данным МВД РК, в настоящее время в соответствии с поручением главы государства принимаются меры по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии. В частности, авиация Нацгвардии пополнилась двумя новыми модернизированными многофункциональными вертолетами Ми-171Е. Презентация состоялась в столице на базе ТОО "Казахстанская авиационная индустрия".



