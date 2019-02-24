В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе 2019 года составила 166 111 тенге

Астана. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, по оценке, в январе 2019 года составила 166 111 тенге, передает Kazakhstan Today.

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Казахстана, по оценке, в декабре 2018 года составили 97 221 тенге, что на 8,6% выше, чем в декабре 2017 года, реальные денежные доходы за указанный период увеличились на 3,2%, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Численность безработных в январе 2019 года составила 442,5 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,8% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец января 2019 года составила 111 тыс. человек, или 1,2% к рабочей силе.

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