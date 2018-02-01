В Казахстане старое неиспользуемое оружие предлагается отремонтировать и продать на экспорт

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В Казахстане старое неиспользуемое оружие предлагается отремонтировать и продать на экспорт01.02.2018
Экономика  14:40

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Презентованный сегодня в мажилисе проект закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе" предполагает возможность ремонта и дальнейшей продажи на экспорт старого вооружения и военного имущества, оставшегося в Казахстане со времен Советского Союза, передает Kazakhstan Today.

"Сегодня достаточно большое у нас наследие военного имущества еще советской эпохи, военной старой техники, которая находится на складах некоторых воинских частей. Предлагается все это отремонтировать, модернизировать и реализовать на экспорт все, что возможно. Все, что невозможно, мы должны отправить в утиль. Чтобы не создавался теневой оборот оружия внутри страны", - сказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбут Атамкулов.

Он пояснил, что законопроектом предлагается передать в МОАП право по распоряжению неиспользуемым военным имуществом, заключающееся в принятии решения о передаче имущества в уставный капитал или оплату акций организациям оборонно-промышленного комплекса с участием государства для использования в производственной деятельности или производстве товаров, продукции военного и двойного назначения, о реализации или продаже вооружения и военной техники, об утилизации.

"Кроме того, предлагается закрепить в законе особенности продажи неиспользуемого вооружения и военной техники, согласно которым продажа вооружения будет осуществляться с условием его экспорта, возможности ремонта и модернизация в организациях отечественного оборонно-промышленного комплекса. Мы предлагаем осуществить это право распоряжения неиспользуемым имуществом в два этапа. На первом этапе предлагается путем поправок в закон РК "Об обороне и Вооруженных силах РК" закрепить компетенцию МОАП по распоряжению неиспользуемым военным имуществом. Второй этап будет включать последующую процедуру по высвобождению территорий войсковых частей, вывозу и хранению имущества, которое осуществим по выделению финансовых средств из госбюджета в случае одобрения бюджетной комиссии", - сказал министр.
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