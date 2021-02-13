Нур-Султан. 12 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане стартовало страхование рисков в растениеводстве на 2021 год, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские растениеводы могут застраховать свои хозяйства по индексу влаги в почве. Сделать это можно не выходя из дома, главное - иметь доступ к порталу Qoldau.kz и электронную цифровую подпись. Половину стоимости страхования возьмет на себя государство", - сообщили в АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

Онлайн-страхование заработало в прошлом году и показало отличный результат: страховые выплаты фермерам составили порядка 535 млн тенге. При этом наступление страхового случая определяли не члены комиссии, а информационная система, опираясь на спутниковые данные. Это обеспечило объективность и прозрачность механизма страховых выплат.

Оператором в сфере агрострахования является Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства - дочерняя компания АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". Через оператора государство возмещает сельхозтоваропроизводителям часть затрат на оплату страховой премии при заключении договоров страхования.

По словам директора департамента страхования Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Асель Рамазановой, в 2021 году на субсидирование затрат на агрострахование планируется направить 3,3 млрд тенге.

Весь процесс страхования осуществляется на платформе Qoldau.kz, где размещена сервисная система "Agroinsurance". Казахстанские страховые компании перестраховывают свои риски у крупнейших игроков на мировом рынке – международных компаний Swiss Re, Munich Re и Hannover Re.

Страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён). Застраховать свои посевы могут растениеводы Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахской области, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

Чтобы застраховаться, сельхозтоваропроизводитель должен:

• зарегистрироваться на сайте при помощи электронной цифровой подписи;

• войти в личный кабинет;

• выбрать из списка своих полей те, которые могут оказаться в зоне риска и которые он хочет застраховать;

• выбрать страховую компанию (Жусан Гарант, Виктория, Номад иншуранс);

• оплатить 50% от стоимости страховки.

После этих несложных процедур аграрий получает возможность через личный кабинет ежедневно отслеживать уровень влаги в почве. При этом необязательно постоянно находиться онлайн. Если система зафиксирует дефицит или избыток влаги, аграрий получит уведомление на электронную почту. Остается только с помощью ЭЦП подписать заявление на выплату. Весь процесс автоматизирован, и, согласно договору страхования, выплаты осуществляются в течение 15 рабочих дней с момента наступления страхового случая.

Индексное страхование рисков от дефицита влаги предполагает три фазы, в ходе которых может наступить страховой случай. Первая фаза: с 15 мая по 14 июня, вторая фаза: с 15 июня по 14 июля и третья фаза действия страховой защиты: с 15 июля по 14 августа. Для каждой из этих фаз в системе выставлены свои триггеры, то есть точки, при которых срабатывает страховой случай, и по каждой из фаз предусмотрены выплаты. Детализированный процесс фиксации уровня влаги в почве, триггеры и другие параметры отражены в личном кабинете фермера.

Учитывая небольшой снежный покров во многих регионах Казахстана и малый запас влаги в почве, эксперты предрекают в текущем году засушливое лето. В фонде уверены, что механизм страхования от засухи, удешевленный наполовину за счет государственного субсидирования, станет существенной поддержкой для отечественных растениеводов.

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства - специализированная финансово-кредитная организация, предоставляющая услуги по микрокредитованию сельского населения, сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов малого бизнеса. Входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства