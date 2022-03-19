В Казахстане стоимость кур выросла на 17% за год

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НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В феврале стоимость кур в розничных точках продаж по РК выросла на 17,2% за год, до 1,1 тыс. тенге за килограмм, куриных окорочков - сразу на 22,8%, до 958 тенге за килограмм, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Куры заметнее всего подорожали в Шымкенте - сразу на 35,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская и Карагандинская области. Самый высокий годовой рост цен на куриные окорочка был отмечен в Туркестанской (сразу на 55,8% за год), Актюбинской (плюс 41,3%) и Мангистауской (плюс 37,6%) областях. Куры дороже всего стоили в Актау (1,3 тыс. тенге за килограмм), куриные окорочка - в Нур-Султане (1,1 тыс. тенге за килограмм)", - сообщает energyprom.kz .





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При этом в январе текущего года в РК произвели 8,3 тыс. тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы - на 0,5% больше, чем годом ранее. Выпуск мороженого мяса птицы вырос на 9,7% за год, до 11,6 тыс. тонн.

В региональном разрезе по производству свежего или охлажденного мяса домашней птицы лидирует Акмолинская область: 2,9 тыс. тонн. В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская области.

По производству мороженого мяса птицы лидирует Алматинская область: 5,7 тыс. тонн. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Восточно-Казахстанская области.

В целом за январь–декабрь 2021 года в стране произвели 110,3 тыс. тонн свежего или охлажденного и 127,4 тыс. тонн мороженого мяса домашней птицы, против 100,5 и 112 тыс. тонн соответственно годом ранее", - проинформировали аналитики.

По итогам 12 месяцев 2021 года местные компании смогли обеспечить спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 62,6%, против 56,3% за аналогичный период 2020 года. Доля импорта составила 37,4%. Казахстан завез 168,5 тыс. тонн "белого" мяса - на 7,6% меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке выросла на 5,2% за год, до 426,5 тыс. тонн.



