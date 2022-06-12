В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция

НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане четвертый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обычный поход в магазин за кефиром, молоком, творогом и сметаной обойдется в лучшем случае в две с половиной тысячи тенге. Цены на молочную продукцию сильно подскочили, информирует "31 канал".
Так, молоко жирностью 3,2% в феврале стоило в среднем 320 тенге, а сейчас за него нужно будет заплатить 530 тенге.
С февраля уже три раза поднялись цены на 100-150 тенге. На все молочные продукции поднялись: на творог, сметану, молоко. На все поднялись цены", - рассказала продавец Ботагоз Кудайбергенова.
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года. Эксперты связывают это в первую очередь с удорожанием корма для животных. Кроме того, на резкий скачок цен с конца февраля повлияла сложная геополитическая ситуация. Оборвалась цепочка поставок необходимых компонентов и подорожала логистика.
Мы достаточно много закупаем молочных ингредиентов, сухих молочных продуктов - это сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыр, масло для производства дальнейших молочных продуктов. Поэтому мы сильно зависим от конъюнктуры на мировом рынке. На мировом рынке цены растут", - рассказал руководитель центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.
Всего по стране больше тысячи товарных ферм молочного животноводства и 170 перерабатывающих предприятий. Но пока мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка. И для стимулирования производства государством предусмотрены субсидии, говорится в репортаже.
В 2021 году объем бюджетных субсидий составил 10,3 миллиарда тенге. Также есть субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, до 25%. Сюда относится модернизация действующих и строительство новых заводов", - пояснил глава филиала РПП "Атамекен" Темирлан Мадиев.
Как информирует телеканал, во всем мире ожидается снижение объемов производства молока. Поэтому в ближайшем времени цены не снизятся и, скорее всего, продолжат расти. А для наращивания мощностей потребуется не один год.
Напомним, Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане.