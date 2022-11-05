В Казахстане сыр подорожал более чем на 30% за год

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Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Бюро национальной статистики, сыр в стране подорожал за год на 31,4%. В октябре средняя цена за килограмм твердого сыра составила 4378 тенге.





Дороже всего твердый сыр обходится жителям Караганды - 5356 тенге за килограмм. В Астане средняя цена на продукт составляет 4880 тенге, в Алматы - 4700 тенге, в Таразе - 4782 тенге.

Дешевле всего сыр стоит в Конаеве - 3153 тенге за килограмм.

Что касается показателя потребления продукта, то в среднем во втором квартале на человека приходилось полкилограмма твердого сыра (177 грамм в месяц)", - сообщили в ведомстве.

За январь-август 2022 года в Казахстане произведено 24 409,9 тонны сыра и творога, что на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Казахстанский сыр (включая творог) экспортировался в основном в страны СНГ: РФ, Армению, Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, а также в Корею и Монголию. Основной объем импорта приходится на РФ, Беларусь, Украину, Латвию, Иран", - добавили в пресс-службе.



