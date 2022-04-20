В Казахстане цена на рыбу за год выросла на 11%

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По итогам марта 2022 года цена на свежую или охлажденную рыбу подскочила на 11,2% по сравнению с мартом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За год мороженая рыба в Казахстане подорожала на 9,1%, а переработанная и консервированная рыба выросла в цене сразу на 15,5% за год, информирует energyprom.kz

По данным аналитиков, всего за месяц цены на свежую или охлажденную рыбу по сравнению с февралем текущего года выросли на 2,9%, на мороженую - на 2,1%, на переработанную и консервированную - сразу на 4%.

По сравнению с мартом 2021 года цена на скумбрию холодного копчения увеличилась на 11,9%, до 2,6 тысячи тенге за килограмм, соленая сельдь подорожала сразу на 19%, до 1,2 тысячи тенге за килограмм, а шпроты в масле выросли в цене на 13,3%, до 674 тенге за 240 граммов.

Также сообщается, что производство рыбы и продуктов ее переработки в январе - марте текущего года сократилось по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Так, производство свежей, охлажденной или мороженой рыбы упало за год на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн. Выпуск приготовленной и переработанной рыбы, а также икры и ее заменителей уменьшился более чем в 2 раза, до 2,4 тысячи тонн.

Объем продукции и услуг в рыболовстве и аквакультуре за 2021 год составил 14,3 млрд тенге - на 12,1% больше в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.

За 2021 год было выловлено почти 49 тысяч тонн рыбы и других водных животных - на 6,7% больше, чем годом ранее. Треть улова пришлась на пресноводного леща: 16,4 тысячи тонн - на 10,6% больше по сравнению с 2020 годом", - уточняется в обзоре.

Следом по улову идет судак: 4,8 тысячи тонн, что, впрочем, на 15,2% меньше, чем годом ранее. На воблу и тарань пришлось 3,7 тысячи тонн, рост за год - на 32,8%.

Значительный улов также пришелся на карася (2,7 тысячи тонн), морского леща (2,6 тысячи тонн) и плотву (2,6 тысячи тонн).

Средний объем потребления рыбы и морепродуктов на одного казахстанца в 2021 году составил 14,8 килограмма - на 2,1% меньше, чем в 2020 году. Больше всего рыбы и морепродуктов потребили жители Северо-Казахстанской области: 22,3 килограмма в среднем на душу населения в год. В тройку лидирующих по потреблению рыбы и морепродуктов регионов также вошли Костанайская (21,6 килограмма) и Восточно-Казахстанская (19,3 килограмма) области. Меньше всего рыбы и морепродукты потребили в Шымкенте (лишь 4,6 килограмма в год на каждого жителя) и Мангистауской области (9,6 килограмма)", - добавили эксперты.