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В Казахстане цена на рыбу за год выросла на 11%

19.04.2022, 10:33 19841
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - По итогам марта 2022 года цена на свежую или охлажденную рыбу подскочила на 11,2% по сравнению с мартом 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За год мороженая рыба в Казахстане подорожала на 9,1%, а переработанная и консервированная рыба выросла в цене сразу на 15,5% за год, информирует energyprom.kz.
 
По данным аналитиков, всего за месяц цены на свежую или охлажденную рыбу по сравнению с февралем текущего года выросли на 2,9%, на мороженую - на 2,1%, на переработанную и консервированную - сразу на 4%.
 

По сравнению с мартом 2021 года цена на скумбрию холодного копчения увеличилась на 11,9%, до 2,6 тысячи тенге за килограмм, соленая сельдь подорожала сразу на 19%, до 1,2 тысячи тенге за килограмм, а шпроты в масле выросли в цене на 13,3%, до 674 тенге за 240 граммов.

 
Также сообщается, что производство рыбы и продуктов ее переработки в январе - марте текущего года сократилось по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Так, производство свежей, охлажденной или мороженой рыбы упало за год на 17,4%, до 10,1 тысячи тонн. Выпуск приготовленной и переработанной рыбы, а также икры и ее заменителей уменьшился более чем в 2 раза, до 2,4 тысячи тонн.
 
Объем продукции и услуг в рыболовстве и аквакультуре за 2021 год составил 14,3 млрд тенге - на 12,1% больше в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.
 

За 2021 год было выловлено почти 49 тысяч тонн рыбы и других водных животных - на 6,7% больше, чем годом ранее. Треть улова пришлась на пресноводного леща: 16,4 тысячи тонн - на 10,6% больше по сравнению с 2020 годом", - уточняется в обзоре.

 
Следом по улову идет судак: 4,8 тысячи тонн, что, впрочем, на 15,2% меньше, чем годом ранее. На воблу и тарань пришлось 3,7 тысячи тонн, рост за год - на 32,8%.
 
Значительный улов также пришелся на карася (2,7 тысячи тонн), морского леща (2,6 тысячи тонн) и плотву (2,6 тысячи тонн).
 

Средний объем потребления рыбы и морепродуктов на одного казахстанца в 2021 году составил 14,8 килограмма - на 2,1% меньше, чем в 2020 году. Больше всего рыбы и морепродуктов потребили жители Северо-Казахстанской области: 22,3 килограмма в среднем на душу населения в год. В тройку лидирующих по потреблению рыбы и морепродуктов регионов также вошли Костанайская (21,6 килограмма) и Восточно-Казахстанская (19,3 килограмма) области. Меньше всего рыбы и морепродукты потребили в Шымкенте (лишь 4,6 килограмма в год на каждого жителя) и Мангистауской области (9,6 килограмма)", - добавили эксперты.

 

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В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн

20.04.2022, 12:52 1331
В Минэнерго не исключают возврата к первоначальному плану добычи нефти - 87,5 млн тонн
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Отвечая на вопросы депутатов мажилиса, министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что Казахстан может вернуться к первоначальному плану добычи нефти на 2022 год на уровне 87,5 миллиона тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Если мы используем наши альтернативные маршруты и ситуация на нефтепроводе КТК разрешится как можно скорее, возможно, мы даже приблизимся к первоначальному плану в 87,5 млн тонн. У нас ожидания такие", - сказал Акчулаков.


При этом он отметил, что есть вероятность, что ремонт на КТК затянется, поэтому план по добыче нефти на 2022 год был пересмотрен с 87,5 до 86 млн тонн.

Ранее министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме в 100 - 150 млрд тенге. При этом подчеркнул, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы.
 

Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"

20.04.2022, 12:08 2281
Бахыт Султанов возглавил совет директоров фонда "Даму"
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов стал председателем совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его совета директоров от 14 апреля 2022 года Султанов Б.Т. избран председателем совета директоров фонда", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи. 

 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А.
 

Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрили в мажилисе

20.04.2022, 11:20 3206
Увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге одобрили в мажилисе
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В ходе пленарного заседания депутаты мажилиса Республики Казахстан одобрили проект закона "О внесении изменений в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал во время пленарного заседания первый вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков, законопроект предусматривает увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге.
 

Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений президента", - сказал он, отметив, что целевые показатели Нацфонда сохраняются в пределах фискальных ограничений.


Напомним, для реализации поручений президента дополнительно выделят 1,8 трлн тенге.
 

В Казахстане в 2021 году производство подсолнечного масла выросло на 10,2%

20.04.2022, 10:06 3741
В Казахстане в 2021 году производство подсолнечного масла выросло на 10,2%
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - По итогам 2021 года объемы производства масла подсолнечного рафинированного увеличились на 10,2% по сравнению с 2020 годом и составили 147,6 тысячи тонн, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В целях обеспечения потребности внутреннего рынка, стабилизации цен и загрузки перерабатывающих предприятий Министерством сельского хозяйства в сентябре 2021 года введены ограничения на экспорт семян подсолнечника и масла подсолнечного. С момента введения ограничительных мер стабилизировалась розничная цена на масло подсолнечное, сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
 
За прошедший период 2022 года экспорт подсолнечного масла увеличился в 4,8 раза по сравнению аналогичным периодом прошлого года (140,7 тысячи тонн и 28,9 тысячи тонн соответственно).
 
Ежегодно порядка 60% от общего объема экспорта масла подсолнечного поставляется в Узбекистан, при этом наблюдается расширение рынков сбыта подсолнечного масла, помимо традиционных стран (Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Китай) отгрузки масла подсолнечного осуществлялись в Чехию, Литву, Турцию.
 

Для стимулирования развития сырьевой базы оказываются меры господдержки производителям масличных культур (субсидируется сдача маслосемян на переработку, приобретение семян, удобрений, пестицидов и т.д.), благодаря чему в прошлом году площади посева подсолнечника увеличились на 200 тысяч га. В текущем году планируется увеличить посев подсолнечника на 20,7 тысячи га", - проинформировали в ведомстве.

 

Казахстан в апреле нарастит поставки нефти в Россию и Китай

19.04.2022, 14:42 14706
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В связи с аварией на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) компания "КазТрансОйл" ведет перераспределение поставок нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с перераспределением поставки нефти с системы АО "КТК-К" в апреле ожидается увеличение приема нефти с месторождений Кашаган и Карачаганак на экспорт по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл". Так, в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, в апреле объем экспорта карачаганакской нефти по участку Атырау - Самара магистрального нефтепровода Узень - Атырау - Самара запланирован на уровне 154,7 тысячи тонн, кашаганской нефти - 60 тысяч тонн. Предполагаемый объем транспортировки кашаганской нефти на экспорт в Китайскую Народную Республику по нефтепроводу Атасу - Алашанькоу составит 40 тысяч тонн", - сообщили в пресс-службе "КазТрансОйл".

 
Напомним: 21 - 22 марта после шторма были обнаружены повреждения на выносных причальных устройствах морского терминала КТК, вследствие чего их эксплуатация была приостановлена. К концу марта один из причалов КТК частично возобновил работу. 
 
Вместе с тем Минэнерго РК из-за аварии на КТК начало прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам. 
 
По оценке главы Минфина Казахстана Ерулана Жамаубаев, ущерб для Казахстана от аварии на КТК может составить в пределах 100 - 150 млрд тенге.
 

Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК

19.04.2022, 11:33 17966
Жамаубаев оценил возможные потери Казахстана от аварии на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр финансов Республики Казахстан оценил ущерб для Казахстана от аварии на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Точную цифру на данном этапе никто не может сказать, поскольку все зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения. Будут ли дальше какие-то санкционные меры. А так оценивается в пределах 100 - 150 млрд тенге", - рассказал Жамаубаев журналистам в кулуарах правительства.


При этом он отметил, что потери будут меньше, если нарушения исправят быстро.

Напомним, 6 апреля глава Минэнерго рассказал, что на Каспийском трубопроводном консорциуме работает один причал. Спустя неделю депутаты мажилиса заявили, что авария на КТК показала полномасштабный кризис в энергетической сфере. По их мнению, судьба казахстанского экспорта зависит от одной трубы. 

Акчулаков провел рабочую встречу с генеральным директором Каспийского трубопроводного консорциума.
 

Глава МТСЗН озвучила основные вызовы на рынке труда до 2030 года

19.04.2022, 09:53 21061
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Тамара Дуйсенова на заседании правительства проинформировала о принимаемых мерах по реализации поручения главы государства об обеспечении отраслей экономики Казахстана квалифицированными кадрами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале своего выступления глава МТСЗН отметила, что основными вызовами рынка труда до 2030 года являются:
 
- существенный прирост молодежи, вступающей в рабочую силу. То есть трудоспособного возраста стали достигать лица, рожденные после 2000 года или в период благоприятной демографической ситуации. По расчетам экспертов, к 2030 году 74% рабочей силы страны будут составлять миллениалы и поколение Z;
 
- недостаточная генерация рабочих мест в экономике - основным работодателем в последние годы выступает государство и квазигосударственный сектор;
 
- ускоренное распространение технологий и инноваций, в результате чего одни профессии отмирают, другие появляются, а третьи модифицируются.
 
Обозначенные вызовы определяют необходимость дальнейшего углубления модернизации системы подготовки кадров. При этом ее основой является Национальная система квалификаций (НСК).
 
По словам Тамары Дуйсеновой, НСК дает ответы на следующие вопросы:
 
1.        "Какие специалисты нужны экономике?" Национальный классификатор занятий введен в 2018 году. Сбор информации и статучет по востребованным специалистам ведется с применением этого классификатора.
 
2.        "Что должны знать и уметь современные специалисты?" Эти требования устанавливаются в профессиональных стандартах, разрабатываемых самими работодателями.
 
3.        "Чему и как их для этого учить?" Образовательные программы должны формироваться на основе профессиональных стандартов.
 
4.        "Как признавать и присваивать квалификацию специалистам?" Для систематизации данного направления МТСЗН разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", который устанавливает единую систему признания профессиональных квалификаций.
 

Таким образом, можно сказать, что основа НСК внедрена. Но выше обозначенные вызовы рынка труда и имеющиеся проблемы в сфере НСК требуют ускоренной адаптации ее к новым условиям и решения ряда проблем", - подчеркнула министр.

 
Первая проблема - необходимость адаптации действующих подходов прогноза спроса на рабочую силу для решения проблем дефицита или избытка кадров в той или иной отрасли экономики.
 

В связи с этим в текущем году мы усовершенствуем соответствующие инструментарии прогнозирования рабочей силы, и со следующего года будет представляться прогноз потребности в конкретных специалистах по видам занятий", - сообщила Тамара Дуйсенова.

 
Вторая проблема - неполный охват профессий профессиональными стандартами.
 

Всего у нас по Нацклассификатору занятий порядка 12 тысяч профессий, из них 2689 профессий охватывают 590 утвержденных профстандартов и покрывают только 27% подклассов ОКЭД.

 
Она отметила, что согласно Трудовому кодексу с 2016 года разработка профстандартов осуществляется отраслевыми ассоциациями и утверждается НПП "Атамекен".
 
При этом Дуйсенова подчеркнула, что в процессе разработки и утверждения профстандартов имеется ряд проблемных вопросов, требующих решения, а именно:
 
- недостаточная координация процесса разработки профстандартов. Работодатели слабо участвуют как в разработке профстандартов, так и в подготовке специалистов в этой сфере. Активность есть только в тех сферах, где сильные отраслевые ассоциации;
 
- проблемы финансирования. Разработанные 590 стандартов в основном были профинансированы за счет займа Всемирного банка. Согласно действующему законодательству, государство финансирует разработку профстандартов по регулируемым профессиям, а остальные - за счет средств работодателей;
 
- за последние 2 года разработка профессиональных стандартов не осуществлялась. 576 из 590 разработанных профстандартов уже нуждаются в актуализации с учетом скорости происходящих изменений на рынке труда.
 
Для оперативного и качественного решения поставленных задач и вовлечения госорганов, ведущих отраслевых предприятий, Национальной палаты предпринимателей, учебных заведений в процесс глава Минтруда просила поддержать следующие предложения:
 
1. Создание при МТСЗН проектного офиса по мониторингу и методологической поддержке. Он обеспечит единое методологическое сопровождение всего процесса разработки профстандартов.
 
2. Формирование при госорганах проектных отраслевых групп. Это означает, что за каждым госорганом закрепляется ответственность за покрытие всех отраслевых профессий профстандартами, координация работы с ассоциациями и отраслевыми организациями образования.
 
3. Создание банка профстандартов. В этих целях МТСЗН приступит к созданию платформы, где будут собираться все шаблоны международных стандартов, практика регионов, результаты внедрения атласа новых профессий. Это позволит сократить время на дальнейшую разработку и актуализацию профстандартов.
 
В своем выступлении министр также акцентировала внимание на необходимости разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов.
 

На сегодняшний день на уровне высшего и послевузовского образования разработаны и обновлены 250 образовательных программ, а в системе технического и профессионального образования - 276. Для ускорения разработки образовательных программ и повышения мотивации организаций образования полагали бы возможным распределять государственный образовательный заказ на организации, обучающие по образовательным программам, актуализированным согласно профстандартам", - отметила глава МТСЗН.

 
Тамара Дуйсенова подчеркнула, что для развития НСК необходимо законодательно закрепить порядок признания профессиональных квалификаций работников. В связи с этим МТСЗН разработан соответствующий законопроект, который предусматривает:
 
- признание неформального и информального образования. Предложены подходы признания не только квалификации, но также и одного из навыков в рамках этой квалификации;
 
- внедрение ваучерно-модульной системы признания квалификаций безработных и системы учета признания квалификаций работников при декларировании деятельности работодателя. Таким образом, создаются условия для ускоренной адаптации граждан к изменяющимся условиям на рынке труда. Данное предложение разработано совместно с МОН для реализации концепции "обучение в течение всей жизни";
 
- создание цифровой платформы по НСК и единого методологического центра на базе центра развития трудовых ресурсов МТСЗН. Они должны стать единым методологическим центром и источником предоставления актуальной информации по Национальной системе квалификаций.
 

Беларусь увеличивает число авиарейсов в Казахстан

19.04.2022, 09:46 20651
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - С 29 апреля 2022 года белорусская авиакомпания "Белавиа" планирует увеличить количество международных рейсов из Минска в города Нур-Султан и Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейсы по маршруту Минск - Нур-Султан планируется увеличить с 5 до 7 рейсов в неделю, по маршруту Минск - Алматы - с 3 до 7 рейсов в неделю. Таким образом, общее количество полетов между странами достигнет 14 рейсов в неделю. 
 

Перевозка осуществляется на воздушных судах EMB190, EMB 170, Boeing 737. Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием", - рассказали в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.


Напомним, С 26 апреля казахстанская авиакомпания QazaqAir возобновляет международные рейсы между Атырау и Астраханью.
 

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