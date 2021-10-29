В Казахстане цены на алкогольные напитки выросли на 7%

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане по итогам сентября 2021 года цены на алкогольные напитки выросли на 7,4 процента за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам сентября текущего года цены на алкогольные напитки выросли на 7,4 процента за год. Вино подорожало на 8,7 процента, пиво - на 7,7 процента, водка - на 6,5 процента. В региональном разрезе наибольший рост цен на алкоголь зафиксирован в Восточно-Казахстанской (на 9,9 процента за год), Западно-Казахстанской (на 9,4 процента), Карагандинской и Костанайской (в обеих - на 9,3 процента) областях. Наименьшее годовое удорожание отмечено в Шымкенте - всего на 3,7 процента", - сообщает Еnergyprom .

За январь - сентябрь текущего года в стране произвели 6,8 млн литров коньяка - на 17,3 процента меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Производство вина также сократилось - на 37,5 процента за год, до 19,5 млн литров. При этом в плюсе выпуск игристых вин - на 28,5 процента, до 1,8 млн литров.

В то же время производство пива увеличилось на 3,3 процента за год, до 565,1 млн литров, а водки - сразу на 20,2 процента, до 19,1 млн литров. Также в плюсе выпуск ликёров и прочих подобных алкогольных напитков - на 45,6 процента, до 1,7 млн литров.

В региональном разрезе за девять месяцев по производству коньяка и пива лидирует Алматы (3,1 млн и 245,9 млн литров, соответственно), виноградного вина - Алматинская область (6,9 млн литров), водки - Акмолинская область (8,2 млн литров).

Как сообщает Еnergyprom, по итогам января - августа текущего года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на коньяки и коньячные изделия на 56,3 процента, против 51,2 процента за год. Заметим: за этот период в РК сократилось не только производство, но и импорт. В страну завезли 4,6 млн литров таких напитков - на 32,5 процента меньше, чем годом ранее. Реализация на внутреннем рынке составила 7,4 млн литров - сразу на 47,3 процента меньше, чем год назад. В то же время экспорт вырос сразу в 74,6 раза за год, до 3,2 млн литров.

Спрос на вино обеспечен отечественными виноделами на 56,4 процента, против 66,3 процента годом ранее. Доля импорта соответственно составила 43,6 процента. В страну завезли 8,5 млн литров вина - на 15,1 процента больше, чем в прошлом году. Реализация на внутреннем рынке сократилась на 11,1 процента, до 19,4 млн литров.

В то же время спрос на водку казахстанские компании обеспечили на 79,2 процента, против 84,6 процента годом ранее. При росте производства в этот период на 17 процентов, до 22,4 млн литров, импорт вырос сразу на 68,9 процента, до 5,9 млн литров. На внутреннем рынке реализовали 25,6 млн литров водки - на 13,1 процента больше, чем годом ранее.

Спрос на пиво перекрыт местными пивоварнями на 91,6 процента, против 92,1 процента. В страну завезли всего 46,8 млн литров пива, плюс 12,8 процента за год. Реализация на внутреннем рынке выросла на 5,1 процента, до 542,9 млн литров.