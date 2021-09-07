В Казахстане цены на амбулаторные услуги выросли на 6% за год

НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - По итогам июля 2021 года амбулаторные услуги в Казахстане подорожали на 0,2% за месяц и на 5,7% - за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Цены на первичный приём у врача выросли на 7,3% за год, на стоматологические услуги - на 5,6%, на услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 3,6%, на услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 3,3%, пишет Energyprom.kz.

По данным аналитиков, в месячной динамике первичный приём у врача подорожал на 0,4%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 0,3%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 0,2%, стоматологические услуги - на 0,1%.

Услуги санаториев выросли в цене на 10,1% за год и на 1,1% - за месяц.

В региональном разрезе годовой рост цен на амбулаторные услуги был зафиксирован во всех 17 регионах страны.

Так, сильнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области - на 11,2% за год. Значительно подорожали также услуги в Костанайской (на 10,3%) и Мангистауской (на 10,2%) областях.

Наименьший рост цен зарегистрирован в Карагандинской (на 1,9%), Туркестанской (на 2,2%) и Алматинской (на 2,5%) областях.

В июле текущего года первичный приём у врача в среднем по стране обходился в 3,5 тыс. тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный приём стоил в Атырау (5,3 тыс. тенге), Алматы (4,6 тыс. тенге) и Шымкенте (4,5 тыс. тенге). Дешевле всего первичный приём врача обходился в Туркестане - 2,1 тыс. тенге", - рассказали аналитики.

Согласно отчету, УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4 тыс. тенге - на 6,1% больше, чем годом ранее. Самые высокие цены на услугу отмечены в Актау и Алматы (5,1 тыс. тенге), самые низкие - в Уральске (2,6 тыс. тенге).

Общий анализ крови в среднем обходился в 1,2 тыс. тенге - на 3,8% дороже, чем годом ранее. Дороже всего услуга стоила в Усть-Каменогорске (1,5 тыс. тенге), дешевле всего - в Талдыкоргане (716 тенге). Стоимость общего анализа мочи составляла 729 тенге - на 1,7% больше, чем годом ранее. Больше всего за услугу платили жители Шымкента (878 тенге), меньше всего - талдыкорганцы (592 тенге). Услуги санаториев обходились в 12,6 тыс. тенге за сутки. Самые высокие цены были зарегистрированы в столице (18 тыс. тенге), самые низкие - в Караганде (10,5 тыс. тенге)", - следует из материала Finprom.kz.





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