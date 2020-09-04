В Казахстане цены на продовольственные товары за год выросли на 10,9%

Алматы. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане цены на продовольственные товары за год (август 2020 года к августу 2019 года) выросли на 10,9%, передает Kazakhstan Today.

Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты и овощи свежие, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар подешевел", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В группе мясной продукции средняя цена на конину с костями в августе 2020 года сложилась на уровне 2210 тенге за килограмм (в августе 2019 года - 1933 тенге), баранину с костями - 1940 тенге (1648 тенге), говядину лопаточно-грудную часть - 1909 тенге (1713 тенге), свинину лопаточную часть - 1567 тенге (1416 тенге), окорочка куриные - 821 тенге (812 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в августе 2020 года составила 211 тенге за килограмм, в августе 2019 года - 233 тенге.

Из овощной продукции средняя цена на морковь в августе 2020 года составила 122 тенге за килограмм (в августе 2019 года - 147 тенге), картофель - 117 тенге (111 тенге), лук репчатый - 92 тенге (129 тенге), капусту белокочанную - 88 тенге (100 тенге).

Как пояснили в статведомстве, регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов.

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